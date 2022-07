Calciomercato Lazio, saída Acerbi: Juventus está acelerando agora

Os bianconeri estão trabalhando para vender De Ligt, o Bayern pode fechar em breve, então a Juventus comprará dois zagueiros.

Competido pelos ultras, mas também protegido por uma parcela da torcida. verão estranho Francesco Acra Eu comecei. A briga com o Norte não sarou, o tempo não foi um remédio útil, ele foi chamado para sair, e os coros foram aliviados mesmo durante o amistoso contra Auronzo di Cadore. O centro está fora, sua corrida acabou no Lazio, não há lugar para ficar, e a chegada de Romagnoli é mais uma prova. Ice pediu para vender, queria uma nova experiência, Recebeu uma oferta concreta de MonzaE a No momento não está aberto no Berlusconi Club Que ele está cortejando há algumas semanas. O ex-Sassuolo queria um grande, o Milan se interessou, mas não se deixou levar pelo golpe, aparentemente voltado para perfis mais jovens. Mas cuidado com a Juventus, que nas últimas horas obteve ganhos na corrida contra o Acerbi. Allegri aprecia isso, ele gostaria de completar o grupo de usinas, se De Ligt fosse longe demais. O holandês está na linha de Chelsea e Bayern, os bávaros empurram, eles podem chegar às damas em 48 horas. Nesse ponto, a Juventus será dois defensores: um grande jogador, um jogador experiente e um confiável. O alvo neste segundo caso é a AcerbiE, com Bonucci, ele estava remodelando o casal central que tinha visto nos últimos jogos pela seleção. É claro que a Juventus seria um alvo bem-vindo para o jogador, Já havia contatos com o agentePrecisamos encontrar um acordo com a Lazio. A Juventus está lá, ficou claro, eles pretendem queimar Monza. Loto espere…

