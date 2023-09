Muita música na 21ª edição do Tocatì International Street Games Festival

Na 21ª edição do Tocatì, festival internacional de jogos de rua, que acontecerá em Verona de 14 a 17 de setembro de 2023, cada vez mais espaço para a música com a seção “Vozes no Teatro Romano”que trará artistas de fama nacional e internacional ao magnífico teatro romano.

Sexta-feira, 15, às 21hTocate celebra o vigésimo aniversário da Convenção da UNESCO sobre o Património Cultural Imaterial, com uma noite “Preservar e transmitir a vida: o património da UNESCO no teatro romano”.

Grandes melodias e danças cativantes se seguirão para dançar para celebrar o encontro entre os povos e a alegria de estarem juntos novamente.

Durante a noite, será dado espaço às tradições musicais portuguesas: Grupo Vado Nostroque trará magia Fado, género de música folclórica portuguesa reconhecido em 2011 como Património da UNESCO, é um misto de tristeza e esperança, histórias de viagens, solidão e despedidas, de portugueses que partem para as colónias e de famílias que permanecem no continente à espera. Para o seu retorno.

o Cantaderas da Essência Alentejana, Conjunto coral exclusivamente feminino, Trará em vez disso Lantijano cantandoReconhecida como Património da UNESCO em 2014, a prática nasceu como uma melodia cantada para coordenar os esforços dos campinos, criadores de touros da região do Alentejo. e de novo GrupoFolkloricosDosPauleteros De Miranda Do Douro, Um grupo de tocadores de pao das aldeias de Miranda do Douro apresentará uma intrincada dança com baquetas rítmicas e melódicas originárias do nordeste de Portugal.

Há também espaço para sons italianos com Em Boaum grupo nascido das experiências tradicionais da cultura musical do Salento, formado na histórica festa de San Rocco em Torrebadoli, na província de Lecce, nas noites errantes do canto pascal de Santo Lazzaro e nas festas típicas do corte feito de vinho, as vozes mais claras e pandeiros incessantes.

Alla Bua, composta por seis músicos provenientes de diferentes experiências que vão do clássico, contemporâneo, rock, jazz, dança e música étnica, trará a Verona o sopro do Salento através de uma revitalização muito colorida do repertório tradicional.

Sábado, 16 de setembro, às 21hEstágio Teatro Romano sediará uma noite excepcional que abrirá com Ginevra Marco, Refinado intérprete da cena italiana, antigo membro do CSI, dá voz a canções de um mundo profundo e esquecido: Roménia, Hungria, Grécia, Balcãs, Bretanha, México, Chile, Portugal mas também vozes ciganas, eslavas e mediterrânicas. O artista trará para Tocate a sua abertura a outras culturas, o seu interesse e o seu destino, através de arranjos que incluirão o público graças ao calor e ao sabor das festas da aldeia.

Em homenagem ao convidado do festival deste ano, a noite continua com A única história italiana Para o artistaTeresa Salguero, O que transportará o público para os sons e atmosfera portuguesa.

cantor de madridistas De 1987 a 2007 Voz portuguesa poética, sensível e profunda, Salgueiro é uma artista em constante movimento, desde o início da sua carreira como convidada das mais importantes salas de concerto do mundo. Seu timbre vocal e capacidade de se reinventar fazem dela uma performer como nenhuma outra.

Todos os eventos são gratuitos e os concertos no sábado, dia 15, podem ser reservados na Eventbritehttps://rb.gy/9njr2

A vigésima primeira edição do Tocatì é umaEdição históricaque sela a inscrição de Tokati no Registro de Boas Práticas para a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial, que foi realizado oficialmente em Marrocos em 1º de dezembro de 2022, durante a décima sétima sessão do Comitê Intergovernamental da Convenção da UNESCO de 2003, diante de até 2.000 delegados de 180 estados. Tocati tornou-se assim o primeiro exemplo em Itália a receber este prestigiado reconhecimento e a obter Um papel de referência global para todos os fãs de jogos e desportos tradicionais. Este ano, Tocatì dá as boas-vindas Portugal como “Convidado de honra”, que trará a Verona os jogos e desportos tradicionais gravados na memória e na cultura musical do seu povo, mas mais vividos do que nunca entre as comunidades locais.

Organizadores:

Tocatì é organizado pela Associação de Jogos Antigos (AGA), em colaboração com o Município de Verona, e patrocinado pela Universidade de Verona, pela Associação Europeia de Jogos e Desportos Tradicionais (AEJEST) e pelo MIC – Ministério da Cultura italiano com a cooperação e apoio do ICPI – Instituto Central do Patrimônio Imaterial e da Região do Vêneto.

Informações sobre o festival

O festival nasceu em 2003 e se tornou um sucesso instantâneo. Desde 2006 é dedicado todos os anos a um país diferente representado por jogos, música, danças tradicionais, artesanato e especialidades gastronómicas (2006 Espanha, 2007 Croácia, 2008 Escócia, 2009 Grécia, 2010 Suíça, 2011 diferentes países ao redor do mundo nesta ocasião ) para o Congresso Mundial de Especialistas em Jogos da ITSGA – Associação Internacional de Esportes e Jogos Tradicionais, 2012 Todos os países anfitriões anteriores enviaram representação para comemorar o 10º aniversário do Tocate, 2013 Hungria, 2014 México, 2015 Catalunha, 2016 República Popular da China, 2017 Vários Países europeus associados ao tema da luta, 2018 Sul de França, 2019 Bretanha, 2020 Aldeias italianas em jogo, 2021 Bélgica, Chipre, Croácia, França, 2022 Bélgica, Chipre, Croácia, França, Grécia, Irão, México, Escócia, Eslovénia , Espanha, Suíça, Hungria). O festival sempre se preocupou com a sustentabilidade e o meio ambiente e utiliza energia proveniente de fontes renováveis. Desde 2015, recebe anualmente a certificação internacional ISO 20121 como evento sustentável.