Lesão de primeiro grau no tendão de De Silvestri

Bolonha: tempos de recuperação de De Silvestri

Hoje o Bologna voltou a campo com Mbaye e Soriano regularmente no grupo, com Dominguez trabalhando em parte com seus companheiros de equipe, Mas más notícias sobre a condição de Lorenzo de Silvestri.

De fato, após os exames desta manhã, uma lesão muscular apareceu do lado de fora. Uma lesão de grau 1 no tendão direito para ser exato, o que obrigará o ex-Sampdoria a ficar de fora por cerca de um mês. Então, fora com Milan, Sampdoria e Juventus: pouca esperança da flor de laranjeira em 24 de abril com a Udinese, ou no máximo em 1º de maio com a Roma.

Quem irá substituí-lo? Agora no lugar, ele poderia encontrar Dix com um chupão pronto para se mover para a ala direita. Mas também cuidado com Kasius e opções mais ofensivas.