Lazio, dois pensamentos sobre o gol: Karnischi e Sergio Rico

Roma Despedida de Thomas Strakosha Em transferência livre, Pepe Reina se liberta sem lugar na Europa. Na Lazio, a situação do goleiro deve agora ser resolvida. Na tabela ds Igli Tare há dois nomes. A primeira é que Marco Karensky , de propriedade da Atalanta, mas emprestado ao Cremonese. O segundo é Sérgio Rico Do Paris Saint-Germain emprestado ao Mallorca.

Lazio, dois futuros guarda-redes

Maurizio Sarri apostava no jovem Karneski para assumir a liderança. A goleira da seleção sub-21 da Itália, tem 21 anos, o que é uma sedução para muitos. Já havia o contato exploratório de Lotito com a Atalanta, a dona do cartão. Eles pedem a Bergamo cerca de 15 milhões de euros. Houve pesquisas de opinião para a Juventus e outros italianos importantes. Os deuses têm duas opções: vender o goleiro ou emprestá-lo por mais uma temporada, desta vez na liga italiana, e depois colocá-lo em competição com Musso em 2023-24. O outro nome é o de Sérgio Rico Paris Saint-Germain, emprestado ao Mallorca a partir de janeiro. Ele tem 28 anos, não jogou muito em Paris (24 jogos desde 2019) e é dirigido pela You First Sports, a mesma agência que representa Luis Alberto. O espanhol pode ser mais barato que o Carnesecchi.