ITÁLIA, MANCINI PERMANECE CT: Vamos recomeçar com um novo curso, vou falar com a Gravina. Não vou desistir, vamos tentar novamente para a próxima Copa do Mundo ‘| primeira página

O técnico Roberto Mancini falou em entrevista coletiva na véspera da partida contra a Turquia, sobre seu futuro: “Vou ficar? Falei com a presidente (Gravina Ed) esses dias, concordamos em tudo. Está ótimo, e depois falaremos sobre isso nos próximos dias: vamos pensar agora nessa partida e depois discutir com calma as coisas que precisam ser melhoradas no futuro, vamos começar um novo ciclo. “

JORGINHO, IMÓVEL, INSIGNE VIA – “Eu os forcei a sair porque se podemos fazer algo por eles e pelos clubes, nós o fazemos … eles não vão jogar, alguns não estavam em seu melhor fisicamente. Alguns deles eu os forcei a sair: o Chelsea nos enviou três dias antes o Jorginho não o deixaria jogar na FA Cup O inglês. Mesmo Florenzi e Politano, eles não estavam no seu melhor, eu os mandei para casa porque eles não iam se envolver.”

desqualificação – “Não adianta procurar explicações… Tínhamos que vencer o set com pelo menos dois pontos de vantagem sobre a Suíça. Em Basileia o jogo deveria terminar 3 a 0, na Bulgária deveria ter terminado com um gol. A equipe sempre jogado: pode ter sido impreciso, mas isso é futebol, as coisas deram errado para nós. Mas é isso, não adianta pensar ou procurar desculpas. O que aconteceu aconteceu, temos que aceitar.”

Publicidades’ – “Definitivamente vamos incluir jovens na esperança de que eles tenham experiências importantes em seus clubes, porque isso é fundamental. Vamos trabalhar nisso e ver como está a situação geral”.

Próximos objetivos – “Ainda me sinto jovem. Queria ganhar um campeonato europeu e um campeonato mundial e finalmente tenho que esperar um momento. Eu amo esse trabalho e com os jogadores quero reorganizar algo importante. Além da decepção, todo o resto continua.”

Sobre a Turquia – “Conheço muito bem os jogadores da equipa, eram um pouco mais jovens quando eu estava no Galatasaray. São jogadores tecnicamente bons e com carácter. A Turquia sempre teve bons jogadores historicamente”.

Então esses dados para Valerio Staveli “Ultimas notícias”: “A anta gigante vale mais do que vale. Eu estava confiante, infelizmente às vezes as coisas dão errado. Mas não vou desistir: vamos tentar novamente para a próxima Copa do Mundo.”