Florentino Perez: “A Premier League substitui os campeões resolveu a crise” | Notícias

Presidente do Real Madrid: “Os principais clubes da Itália, Espanha e Inglaterra devem encontrar uma solução”

“Chegamos à conclusão de que Jogue a Premier League em vez dos campeões Seremos capazes de cobrir as pesadas perdas causadas pela crise. ”Então Florentino Perez, presidente Real Madrid Está classificado em primeiro lugar na recém-formada Premier League, explicou ele durante uma entrevista ao Transmissão El ChiringuitoA formação e as causas que levaram a esta transformação histórica no mundo do futebol: Os clubes mais importantes estão na Inglaterra, Espanha e Itália Eles têm que encontrar uma solução para a realidade feia em que vivemos. Aqui no Real Madrid, mas não só, perdemos muito dinheiro, estamos em uma situação muito crítica. Quando a televisão é a única fonte de lucro, você tem que encontrar uma forma de mudar e a única solução é jogar jogos mais competitivos durante a semana, jogos que podem atrair mais atenção. A Premier League vai salvar todos os clubes financeiramente“

E Perez continuou: “O futebol deve evoluir, como tudo.” “Este futebol está perdendo seu apelo, Você deve se adaptar aos tempos e responder a novas perguntas. O futebol é globalTemos fãs em todo o mundo, mas tivemos que pensar no fato de que os jovens de 16 a 24 anos não se interessam por futebol: isso acontece porque há tantos jogos não tão divertidos. São novas formas de acompanhar o futebol, nove plataformas para o desfrutar: tínhamos o dever de tornar o desporto mais atraente. ”

Uma mudança necessária e vital para Perez, Ao custo de um rompimento total com a UEFAA Uefa propõe hoje um formato para a Liga dos Campeões que não é compreendido por todos e para o ano de 2024. Mas em 2024 todos os clubes já estavam mortos. A UEFA e a FIFA também se opuseram ao nascimento da nova Liga dos Campeões, mas são os campeões A atracção é que as grandes equipas jogam Juntas, não sou o presidente do Real Madrid, o Real Madrid pertence aos seus parceiros, estou aqui para salvar o futebol. Real Madrid – Manchester ou Barcelona – Milan são mais atraentes Entre os desafios com equipes modestas participando da Liga dos Campeões. Temos fãs na China, em Cingapura, em todos os lugares, você pode vê-los nas redes sociais. É isso que gera recursos. Este dinheiro é para todos, Se as pessoas no topo têm o dinheiro, todos o recebem. Mas se você não gerar o dinheiro, o problema é de todos. “

Mas como será esse Super Leauge de acordo com seu chefe? “Em primeiro lugar, poderemos nos classificar. Serão 15 times que criam valor, Mas 5 times se qualificarão pelo mérito esportivo. A copa está aberta, nunca consideramos uma liga fechada. Acreditamos nos benefícios esportivos. A UEFA ganha 120 milhões na Liga dos Campeões e vamos dar-lhes 400 Ou podemos. Se gerarmos essa quantidade de dinheiro, economizaremos no futebol em geral. O objetivo é sair o mais rápido possível. A UEFA fica zangada, mas dissemos que vamos falar com a UEFA e a FIFA. Também para falar sobre os 5 lugares disponíveis e critérios de acessibilidade. A UEFA estava a trabalhar noutra coordenação, que é a que forneceu hoje. Com todo o respeito não o entendi, mas de qualquer forma não produz os insumos necessários para salvar o futebol. A UEFA deve ser mais transparente, queremos melhorar e salvar o futebol. Os jogadores podem ter a certeza de que o que a UEFA diz não vai acontecer. “

“Temos que dizer as coisas com clareza, Porque a UEFA não tem uma imagem bonita na sua história, Deve ser transparente e não ameaçar ninguém porque nada foi prejudicado. Dissemos que falaríamos com eles. Eles sugeriram um formato que ninguém entendia como poderia funcionar. Em 2024 vamos morrer, existem equipes que perderam centenas de milhões. Fora da Liga dos Campeões? Essas são as ameaças de quem confunde ameaça com propriedade. Não devemos ameaçar, devemos conversar. Achamos que esse formato salvará o futebol. O Real Madrid e os demais não serão expulsos da Liga dos Campeões ou da Liga. “