Perseguindo Mo: Um impacto especial nos assentos – esportes

Por Paolo Franci Se houvesse a mais ligeira ligação entre a demissão de Mourinho e o flash separatista do Tottenham, um dos clubes rebeldes que “ surgiu ” e depois criou a Premier League, agora o imaginaríamos como Nuno Alvares Pereira, o santo e herói nacional, a equipa que no século XIV defendeu a independência de Portugal para o Reino de Castela. Em vez disso, eles o despediram devido à crise de resultados que não foi excessiva, mas que começou com uma péssima desqualificação na Liga Europeia – chocando todo o ambiente depois do jogo da primeira mão por 2-0 e do regresso a Zagreb com o Dínamo por 0-3. Cheio de polêmica e acusações – e culminando em …

Por Paolo Franci

Se houvesse a menor ligação entre a demissão de Mourinho e o flash separatista do Tottenham, um dos clubes rebeldes que “orquestrou” e depois criou a Premier League, agora o imaginaríamos como Nuno Alvares Pereira, o santo e herói nacional que no século XIV defendeu a independência de Portugal do reino de Castela. Em vez disso, eles o despediram devido à crise de resultados que não foi excessiva, mas que começou com uma péssima desqualificação na Liga Europeia – chocando todo o ambiente depois do jogo da primeira mão por 2-0 e do regresso a Zagreb com o Dínamo por 0-3. , Cheio de polêmica e acusações – culminando em apenas dois pontos nas três finais que colocaram de lado a premissa da qualificação para a Liga dos Campeões. Bem, como os Spurs estão entre os rebeldes da Super League, a Champions Square não é mais uma calçada. ou não?

É claro que as razões para a saída de Mourinho residem na relação com a gestão, e talvez com o camarim. Talvez precisamente por causa deste ataque avançado lançado contra sua equipe após 0-3 em Zagreb: “Lamento que minha equipe não trouxe os valores do futebol, mas a vida para o campo. Não respeitamos o nosso trabalho.” Claro, mas então olhando para o calendário e é difícil suprimir o sentimento de injustiça, porque no próximo domingo Mo terá que se sentar no banco para desafiar o ex-grande inimigo na época de Barcelona e Real Madrid, Pep Guardiola, no a final da Copa da Liga contra o Manchester City. Em vez disso, até o final da temporada final implicitamente, o Tottenham será administrado pela dupla Ryan Mason-Chris Powell, enquanto se aguarda o banco definido à luz da chegada PM.

Os primeiros nomes que aparecem na manga são os de Nagelsmann (a um passo do Bayern), o criador da obra-prima de Leipzig, Brendan Rodgers, que se encontra no Leicester, enquanto Tin Hague, actual treinador do Ajax, está a subir.

Depois, há quem não perca de vista o potencial “Trabalho italiano” com dois nomes sobretudo, Mauricio Sarri, e ao fundo, Max Allegri. Em particular, serão o ex-Napoli e a Juventus que irão agradar ao Tottenham, que certamente não se esqueceu do trabalho do “capitão” no lado azul de Londres. Em todo caso, se a revolução da bola acontecesse por um lado com os SuperLega Rebels, por outro, os bancos corridos poderiam se tornar realidade. Porque além disso, e é muito desejável, do Tottenham devemos entender se Julian Nagelsmann irá para o Bayern em vez de Flick resignado – que deve liderar a seleção alemã após o Campeonato Europeu -. E enquanto Mo também estava entre os jogadores contratados, o que faria o Napoli? Você vai se concentrar em spalletti ou em um saree duplicado? Depois, a Roma manda Fonseca embora no final da temporada: será que ele vai conseguir bater a baioneta Sarri ou Max Allegri, tendo Gattuso como plano de apoio? E se este dissesse não a Roma? Claro que haverá opções, inclusive um retorno à Juventus, tendo em vista que Pirlo corre o risco de não chegar à Champions League cujo patrão não quer mais jogar.