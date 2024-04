Milan, não é só o fracasso de Pioli: de Theo Hernandez a Leão, onde estarão os melhores jogadores?|Primapagina

falhar. Sem apelo. todos. Sim, porque nas horas imediatamente seguintes ao desastre da Roma, que apagou até os últimos sonhos de glória, estavam as últimas esperanças de concluir uma temporada já próspera no Outono passado – com a eliminação da Liga dos Campeões e o colapso do torneio. A longa fuga do Inter já começou – e eles deram a entender que será caracterizada pelo anonimato, O foco das críticas foi exclusivamente em Stefano Pioli. O único sobrevivente da revolução do verão de 2023destruindo duas figuras centrais do ciclo rossonero do treinador emiliano, como Paolo Maldini e Frederic Massara, e um mercado ambicioso e inovador, Certamente a última chance de convencer o clube a se reafirmar foi aproveitada da pior forma possível, mas isso não pode e não deve focar a atenção nas responsabilidades dos outros. Principalmente estes são jogadores de futebol, Também nunca chegaram à eliminatória com a Roma, o que sublinhou as suas limitações estruturais. Acima de tudo na mentalidade.

Desastre Olímpico



decepcionante Se é verdade que quando as coisas ficam difíceis, o jogo difícil começa, Os supostos melhores jogadores do Milan mantiveram uma cena silenciosa. Desta vez também. O que coloca em sérias dúvidas até que ponto chegou este processo de amadurecimento, que não pode basear-se no simples entusiasmo e fúria competitiva que motivou a conquista do título da Série A de 2022. Davide Calabria, Fikayo Tomori, Ismail Bennacer e Olivier Giroud fazem parte do núcleo fundador de um grupo capaz de desafiar todas as expectativas em dois anos, aos quais se somam aqueles carros especialmente concebidos que deveriam ter deixado os anos passarem. Satanás Aumentar as ambições e estabelecer-se como uma realidade vencedora em Itália e capaz de competir também na Europa. Em vez disso, Mike Maignan, Theo Hernandez, Rafael Leão e Christian Pulisic desapareceram por enquanto, engolidos por uma forma geral que não pode ser atribuída exclusivamente às estratégias de jogo e estratégias de comunicação completamente pouco convincentes do seu treinador. Principalmente para quem já faz parte do Milan há muito tempo, a impressão que se tem após a derrota no Olímpico é a de enfrentar excelentes jogadores que viveram por muito tempo protegidos da aura atraente das personalidades cativantes Ibrahimovic e Maldini. Até o primeiro Pioli teve dificuldade para subir o último degrau.

Todos os erros de vinculação



Problema de cabeça – Torna-se difícil falar em salários de quase dois dígitos ou em propostas de ficção científica de grandes clubes europeus se o nível de desempenho apresentado novamente este ano por aqueles que se definem como campeões do Milan é tão insatisfatório naquelas partidas que realmente fazem a diferença. Será certamente necessário começar do zero, com um treinador capaz de incutir novos estímulos e novas pulsões emocionais num grupo que tem dado, especialmente desde janeiro de 2023, a ideia de navegar pela vista em vez de seguir um percurso muito específico. Mas também será necessário, sobretudo, tentar recriar pela enésima vez a mentalidade adulta um time Que o atual ciclo artístico e os grupos administrativos que o conseguiram nos últimos anos só por vezes conseguiram recriá-lo, e perde-se nos momentos mais bonitos. Estamos falando de jogadores de futebol, mas a maioria deles são homens. Do verdadeiro Milão.







