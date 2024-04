Onde você pode acompanhar qualificações, sprints e corridas ao vivo – QuiFinanza

O que vem por aí será um fim de semana rico para os fãs do mundo das corridas, com… Motocicletas Que regressa à pista de Portimão com GB Português. Duas semanas depois do início do Campeonato de MotoGP no Qatar, o circuito segue para a Europa, no Autódromo Internacional do Algarve, onde será colocada mais uma peça importante na luta pelo título mundial.

Todos estão contra Bagnaya

Os holofotes estão todos na Ducati, tanto na equipe de fábrica quanto nas Desmosedici GP24 com motor Pramacca. O conflito continuará Francisco Bagnaia, Oficial Piloto, H Jorge Martins, Da equipe Satellite, que depois de lutar ao longo de 2023, começou 2024 com o pé direito.

Por um lado, está Pico Bagnaia, bicampeão mundial consecutivo e vencedor do primeiro GP do ano em Losail com clara vantagem sobre os rivais. A corrida, vencida pelo piloto italiano, enviou uma mensagem clara aos candidatos ao título, porque quando Bagnaia quer ultrapassar os limites, pode fazê-lo.

Por outro lado, Jorge Martin, piloto líder da equipa Prima Pramac que corre numa moto Ducati, é o vencedor do Losail Sprint e tem muita vontade de vingar o resultado perdido do ano passado. Deixou as coisas claras logo no Qatar, depois “desistiu” da corrida, mas em Portimão, onde em 2021 sofreu uma lesão grave que o obrigou a falhar quatro corridas, quer ser o protagonista.

Os dois campeões são Bagnaia e Martin que poderão rodar na mesma moto, pela mesma equipa, em 2025, enquanto a Ducati procura o segundo piloto oficial. Pecco já tem certeza da vaga, com a renovação chegando nas últimas semanas, Martìn instalou Enea Bastianini que ainda tem muito a provar na moto da equipe Borgo Panigale. Ele está lá na janela Fermín Aldeguerreo piloto de Moto2 que já assinou no próximo ano com a Ducati, mas ainda não tem a certeza de qual equipa irá receber no MotoGP.

Pramac e VR46 aguardam com confiança o desenvolvimento da batalha Pecco-Martìnator, sabendo que um de Bastianini e Aldeguer poderá entrar nas equipas satélites, enquanto Gresini já está certo da presença dos irmãos Márquez na sela.

MotoGP Portugal, onde assistir

Como todos os anos, a Team Sky estará na pista, com comentários sobre os testes, a qualificação, a Sprint Race e as corridas ao vivo no paddock de duas rodas.

Todo o fim de semana será em Portimão Visível no canal 208 (Sky Sport MotoGP)mas também Transmitindo agora. Como sempre, os comentários são confiados a Guido Meda, com comentários técnicos de Mauro Sanchini e insights de todo o setor automotivo. Aliás, de sexta a domingo, o canal 208 estará lotado de motociclistas que poderão curtir o show na pista.

Aqui estão todos os horários do fim de semana que, além do MotoGP, também verá jovens pilotos de Moto2 e Moto3 entrando na pista como sempre, assim como o MotoE, o campeonato mundial de duas rodas elétricas.

Você gosta de esportes? Agora tem tudo que você precisa: Futebol, Tênis e Automobilismo, clique aqui para se inscrever

Sexta-feira, 22 de março

9h55: Moto 3 – Treino Livre 1

10h45: Moto 2 – Treino Livre 1

11h40: Autódromo – Estilo Livre 1

14h15: Moto3 – Treino Livre 2

15h: Moto2 – Treino Livre 2

15h55: MotoGP – Pré-qualificação

Sábado, 23 de março

9h35: Moto 3 – Treino Livre 3

10h20: Moto 2 – Treino Livre 3

11h05: Autódromo – Estilo Livre 2

11h45: Autódromo – Qualificação

13h10: Moto E – Corrida 1

13h45: Moto 3 – Qualificação

14h40: Moto2 – Qualificação

15h55: Autódromo – Corrida de Velocidade

17h45: Moto E – Corrida 2

Domingo, 24 de março