Gols de Mancini, Dybala e Gabbia. Giallorossi nas semifinais – Corriere.it

23h16 – Cor di Roma, Milão sai em pedaços

(para Lucas Valdiseri) O presente supera a história e De Rossi Você coloca no seu bolso Estacas Para quem ele nunca perdeu Mourinho Ele caiu duas vezes em 7 dias contra a DDR. Roma está avançando A primeira equipa italiana capaz de se qualificar para quatro finais europeias consecutivas neste milénio. A equipe enfrentará o Leverkusen comandado por Xabi Alonso, atual técnico, que acaba de vencer a Bundesliga. O AC Milan, a equipa italiana de maior sucesso na Europa, com 14 títulos, mas nunca uma vitória na Taça UEFA/Liga Europa, está de fora. Mas com os resultados de hoje, a Itália garantirá o quinto lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Boletim Roma-Milan: Theo Turbo está abaixo de 4,5, Leão chega no final 5. Pellegrini, que líder 7,5

Toda moeda tem dois lados. De Rossi, que acaba de voltar da renovação do contrato, sorri. um de EstacasPelo contrário, triste. Quanto à posição do treinador que levou o Milan ao Scudetto há dois anos, está na balança. Ele ficará até o final da temporada, mas seus índices de aprovação continuam caindo. Jogou 72 minutos em desvantagem e só conseguiu marcar o gol inútil de Gabia no final. No final da partida, os jogadores reportam de escanteio, mesmo que isso não seja possível. O clássico de Milão acontece na segunda-feira e a dedicação final do Inter seria mais um golpe a sofrer.

O primeiro tempo mostrou emoções suficientes para três ou quatro partidas completas. Primeiro chute aos 12 minutos CanhotoO que confirmou o gol do primeiro jogo. No San Siro ele marcou de cabeça, e no Olímpico depois colocou a bola no gol vazio. PeregrinosMelhor em campo, ele acertou a trave com um chute forte da entrada da área. O segundo tiro, apenas parcial, de Bochecha loftusQue acertou o travessão aos 19 minutos.

Três minutos depois, o placar chegou a 2 a 0 em ritmo de rugby Lukakuque derrotou Gabia, recuperou a bola com muito esforço e sacou Dybala Para mais uma tacada perfeita no ringue.

A partida terminou 2 a 0? Talvez tivesse sido se não fosse pela loucura Selleckque foi expulso por cometer uma falta Liao. O português começou no espaço mas ainda teve de percorrer 50 metros até à baliza Svilar. resolução Marciniak Estava no espírito do jogo: Celek não tentou pegar a bola.

De Rossi já teve que passar sem ele antes Lukaku (Ferido, dentro Ibrahim) então quem Dybalapor escolha tática, com Roma Às 10h. Entrada Llorente Ele liderou os Giallorossi na defesa em 5-3-1, enquanto Pioli colocou Jovic na quarta posição de ataque.

O segundo tempo viu o Milan pressionar com pouca imaginação, apenas formando torcida na grande área e até arriscando sofrer o terceiro gol na rede. Espinazola E Ibrahim. rede jaula No final das contas, isso só é bom para o placar. Embora De Rossi nunca tenha perdido a clareza nas suas escolhas, Pioli apenas adicionou atacantes após atacantes, assim como Mourinho fez no final do jogo, quando estava perdendo. READ Cesena: 26 pessoas de Cesena, Portugal, participarão nos Jogos Olímpicos Mais de 60 anos

A única disputa para a Roma é a certeza que vem da Lega Calcio sobre a recuperação da Udinese-Roma dos 18 minutos perdidos (mais uma possível recuperação), que foi interrompida pelo árbitro Berito após N'Dika ter adoecido em campo. A corrida terminará no dia 25 de abril, que é a primeira data disponível. Mas está excluído de reconquistá-lo com Atalanta e Fiorentina.

23h13 – N'Dika também está em campo para comemorar

As cenas após o apito do árbitro foram muito bonitas, já que Ivan Ndika também comemorou em campo com os companheiros após o grande susto em Udine.

22h59 – Roma vence e qualifica-se para as meias-finais

A Roma qualificou-se para as meias-finais, depois de vencer a primeira mão (0-1) e a segunda mão (2-1). Os gols de Mancini e Dybala estão decididos, o Milan não consegue se recuperar (o gol de Gabbia nos últimos minutos foi inútil)

22h56 – Árbitro Assistente de Vídeo intervém e dá amarelo a Theo aos 93 minutos.

No final, após consulta ao VAR, Marciniak refez os passos: nada de vermelho para o francês, apenas amarelo.

22h55 – Live red para Theo, 92'

Após o gol de Celek, chegou outro cartão vermelho direto: Theo Hernandez foi penalizado

22h51 – Svilar sobrevoa Chukwueze, 88'

É liberado Chukwueze que se posiciona pela direita e atira. Excelente Svilar, que se desvia

22h49 – Gol do Milan, 85'

O Milan está tentando reabri-lo, mesmo que esteja muito próximo. Cruzamento perfeito de Leão pela esquerda, com o português acertando o passe de Gabia na hora certa. O chefe central não comete erros

22h47 – Chance Milão, 83'

Chute de longa distância de Reynders, Svilar acerta o travessão. Escanteio rossonero

22h45 – Providencial Pellegrini, 79'

Leão se afasta pela esquerda e coloca uma bela bola no meio para Chukwueze, que poderia ter acertado o chute se não fosse a providencial intervenção de Pellegrini, que bloqueou.

22h40 – Cartão amarelo para Jovic, 76'

O Milan está nervoso porque tem que escalar o Monte Everest. Jovic foi autuado por protestar

22h38 – Ataque do Milan mas sem sucesso, 73'

O Milan continua a atacar, mas parece que não consegue encontrar a oportunidade certa para reabrir o período de pontuação. 10 escanteios para os rossoneri, 0 para a Roma

22h33 – Mais alterações para Pioli, 70'

Em Milão, Florenzi substitui Musa e Okafor substitui Pulisic

22h30 – Milan responde, 67'

Chukwueze entrou muito bem no jogo. O extremo nigeriano sempre cria o caos no flanco direito e seu chute sai longe do alvo

22h29 – Chance para Roma, 65'

Que oportunidade para Abraão servir no meio. O atacante primeiro tenta desviar a bola de calcanhar e depois – frustrado por Gabbia – tenta devolvê-la para o gol: a bola acaba alta demais.

22h25 – Musa rematou aos 62'

Porém, o Milan ataca sem muita convicção: o chute de Musa termina alto

22h21 – Esforço jovico, 59'

Leão ainda tenta criar espaço na esquerda e outra bola no meio para Jovic, mas sua função não é adequada.

22h18 – Roma se aproxima do hat-trick, 56' READ Programa, horários, TV, streaming - OA Sport

A Roma inicia um contra-ataque e El Shaarawy passa a bola para Spinazzola, que Maignan chuta ao primeiro poste.

22h15 – Leão ainda está mal, 51'

Leão chuta pelo lado esquerdo, mas seu cruzamento passa novamente ao lado do gol. Vaia ele

22h11 – Chance Milão, 48'

Chukwueze entrou imediatamente em acção pelo flanco direito, quando o nigeriano rematou para a área e encontrou Giroud no alto, com o francês a deixar a bola passar para Jovic. Mas o tiro deste último foi desviado

22h09 – Começa o segundo tempo, troca Pioli. 46'

Pioli muda e tem que retornar: fora Calabria e Loftus-Cheek, entram Reinders e Chukwueze. O super ataque do Milan agora, considerando que aos 40 minutos Jovic substituiu Bennacer

21h53 – Fim do primeiro tempo, 45+7'

A primeira parte termina aqui. A Roma lidera por 2-0 (portanto, lidera por três golos na primeira mão) e qualifica-se para as meias-finais. Aos 22 minutos, Mancini (ele de novo) e Dybala marcaram, e aos 31 minutos Celek foi expulso por uma entrada feia em Leão. Os rossoneri, parados na trave (Loftus-Cheek pouco antes do segundo gol), também protestaram contra dois incidentes na área de Giallorossi.

21h51 – Perigoso Lovots-Cheek, 45+4'

O meio-campista inglês também tentou de longe, mas seu chute foi bloqueado pelas costas de Mancini

21h48 – Tentativa de pulso, 45+2'

O americano se posiciona e tenta chutar pela borda, mas a bola sai alta

21h46 – Interrupção 7 minutos e 45 minutos

Maxi rebote no intervalo, aos 7'. No final, tudo aconteceu entre os gols, as lesões, a expulsão e o VAR

21h44 – Dybala também sai depois de Lukaku, 43'

Se Lukaku for forçado a sair devido a um problema no joelho, De Rossi poderá sacrificar Dybala após o cartão vermelho de Celek. Llorente substitui o argentino

21h42 – Decisão sem penalidade. 40'

Depois de rever a ação na tela, Marciniak não mudou de ideia: nenhum pênalti para o Milan, porque antes de Smalling era Giroud quem segurava a bola.

21h41 – Protestos do Milan, intervenção do VAR, 38'

Milan protesta contra possível erro de Smalling após cobrança de escanteio e árbitro Marciniak vai ao VAR

21h36 – Chance Milão, 35'

Após o cartão vermelho de Celek, o Milan ataca. Uma combinação brilhante de Theo-Leao, este último fazendo um cruzamento perfeito para a cabeçada de Loftus-Cheek. O inglês tenta um chute seguro, mas encontra as costas de Spinazzola no caminho

21h33 – Salve o Olímpico, 32 minutos

Chove cada vez mais no Olímpico, onde também chove torrencialmente. Enquanto isso, um cruzamento muito longo do flanco esquerdo para Theo Hernandez

21h30 – Red de Gillick, 30 minutos

Atenção, a cor vermelha direta da Selleck. O extremo turco empurra forte para Leão, sem possibilidade de tomar a bola, com o português a afastar-se pela ala

21h28 – Lukaku lesionou-se aos 27 minutos.

Romelu Lukaku, decisivo contra Dybala, não conseguiu continuar jogando. O belga sofre com dores no joelho e é substituído por Abraham

21h22 – Dueto de Dybala, 22 minutos

A Roma volta a ganhar vantagem e Lukaku dá uma volta na área. A bola vai para a esquerda de Dybala, que chuta para o segundo poste. READ Previsão, possíveis formações e como vê-las na TV e ao vivo

21h21 – A trave é de Loftus-Cheek

Grande momento dos rossoneri: Loftus-Cheek bate na trave e no rebote a bola volta para escanteio

21h18 – Svilar salva Tomori

O Milan reagiu bem e agora está quase permanentemente na área adversária: chance para Tomori, desequilibrado na área por Bove, Svilar consegue interceptar o chute.

21h12 – A Roma lidera: Mancini volta a dar o golo a Mattia Gianni, 12'

21h09 – Dybala cai sobre Bennacer: cobrança de falta para a Roma

Bennacer para Dybala após um erro depois que a Calábria permitiu que ele escapasse. Pontapé livre para Roma.

21h05 – Primeiro escanteio para o Milan

Primeiro escanteio do Milan: Pulisic larga da bandeira e cabeceia ao lado de Smalling, mas o Milan continua com a posse de bola.

21h00 – Início do jogo contra a Roma

O pontapé inicial vai para a Roma, que imediatamente tenta o passe vertical: Lukaku está na lateral, cortando para Bov, mas a bola é interceptada pelos rossoneri.

20h55 – Todos os ingressos para as equipes em campo estão esgotados

O Estádio Olímpico está totalmente esgotado, Milão e Roma estão prontos para entrar em campo. Não há surpresas na escalação de De Rossi e Pioli, com os rossoneri pedindo o retorno

20h27 – Ibrahimovic aquece

O clássico aquecimento começou antes da partida entre Roma e Milan. Como sempre, os rossoneri seguem Ibrahimovic à margem.

19h55 – Escalações oficiais

Roma (4-4-2):Svilar; Selek, Smalling, Mancini, Spinazzola; El Shaarawy, Bové, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. tudo. De Rossi.

Milão (4-2-3-1): minyan; Calábria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Ben Nasser, Musa; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Jiro. Pioli.

19h30 – Theo Hernandez é acusado

Theo Hernandez acusou o ambiente rossonero nas redes sociais com uma postagem em seu perfil X: “O objetivo é vencer. Seja realista, pessoal! Vá Milão!”

19h06 – Ibrahimovic está com a equipa em declínio

Zlatan Ibrahimovic juntou-se à equipa em Roma durante o dia e ficou com os jogadores no hotel para os preparar para o jogo.

19h05 – Ingressos esgotados no Estádio Olímpico

Já foram abertos os portões do Estádio Olímpico, onde serão vendidos todos os ingressos para a partida de qualificação para chegar às semifinais. Também estiveram presentes cerca de 3.500 torcedores do Milan, que ocuparão todo o setor visitante. A habitual procissão da Curva Sud que se aproxima das instalações não acontecerá.

19h02 – Onde ver Roma-Milão e Atalanta-Liverpool

A segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa terá lugar esta noite, às 21h, no Estádio Olímpico, ao vivo na Sky. A Roma começou com o gol de Mancini, que ele marcou no jogo de ida, em San Siro. Leia aqui onde assistir ao jogo

19h00 – Roma renova contrato de De Rossi