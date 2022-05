Em Paris falamos italiano!

E o empate mais “azarado” foi sem dúvida o papel de Lorenzo Mossetti. 20 anos de Carrara, 66 ATP, no jogo da noite em que foi concluído o programa “Philippe Chatrier”, Mostre toda a sua magia por dois sets antes de desistir 57 46 62 63 62Depois de mais de uma hora e meia de ótimo tênis, Em grego, Stefanos TsitsipasNo. 4 na classificação, finalista (perdeu em cinco sets por Knoll após vencer os dois primeiros sets) e na sexta participação.

O jogador de 23 anos havia vencido suas duas partidas anteriores com o Tuscan Next Gen, nas semifinais em quadra dura em Acapulco e novamente nas semifinais no saibro em Lyon novamente em 2021. contrato começou um pouco e Tsitsipas aproveitou a oportunidade para pegar o saque no quarto jogo (3-1), confirmando a superioridade (4-1). Depois de arriscar uma quebra dupla, Musetti mudou de marcha e parou o adversário (4-4), mesmo com algumas dificuldades liderando por 5-4, mas Lorenzo fez um forehand e dois golpes mortais de chapéu. Um backhand proverbial, ele escorregou em três jogos seguidos e levou o primeiro set (7-5).

O humor positivo de Lorenzo continuou no segundo set quando ele jogou tênis de ficção científica e, acima de tudo, a reação ao longo da linha para pegar o adversário no contra-ataque, ele voou 4-0. Tsitsipas em estado de orgulho, depois de evitar por pouco 5-0, parou a sequência positiva em sete jogos e finalmente voltou a defender uma rodada de saque (4-1), e depois compensou. 3). Na nona entrada, o grego teve que se recuperar de 0-30, mas na décima entrada, a Toscana perdeu o segundo set (6-4).

A reação irritada de Tsitsipas levou a uma rápida vantagem de 3 a 0 (12 pontos a 1) no início do terceiro set. Mussetti tentou não perder o contato, mas no jogo oito com um remate milimétrico, o ateniense de 23 anos conseguiu um set point e com um backhand cruzado, fez mais uma pausa, mas acima de tudo marcou o set (6-2), cortando o dano pela metade. .

O grego também aproveitou a vantagem no início do quarto intervalo (2-0) e confirmou-a após os toscanos eliminarem duas oportunidades consecutivas de break-break (3-0). Mas no quinto jogo, Tsitsipas complicou sua vida novamente e Mussetti retomou o primeiro tempo (3-2). Ambos tiveram chutes incríveis: Lorenzo não desistiu, mas Stefanos esticou novamente (5-2). Na oitava entrada, Azul salvou dois set points, mas no set seguinte, o grego puxou o desafio para o quinto (6-3). Depois de três horas de jogo.

Parada instantânea grega para empate no início do intervalo decisivo (2-0): Musetti tirou as últimas energias do fundo do barril, mas Tsitsipas no quinto jogo dobrou o intervalo e depois voou 5-1. No sétimo jogo, Blue cancelou dois match points (5-2), mas na partida seguinte Stefanos terminou o treinamento enviando um saque vencedor (6-2).

Outro quinto set matador para Lorenzo em Paris, onde foi parado no ano passado, em seu primeiro Roland Garros, na segunda rodada por Djokovic: A próxima geração de toscanos, depois de liderar por dois sets a zero contra o número um do mundo, teve que fazer. Ele se aposentou no meio do quinto set devido a lesão.