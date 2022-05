Superbike, Análise do Tour do Estoril: Subidas e Descidas

Jonathan Rhea – Este fim de semana é o segundo Piloto de Superbike mais longevo com trezentas e cinquenta partidas Arquivos da Irlanda do Norte duas vitórias Corrija a corrida 1 que terminou em declínio acentuado. Enquanto na Superpole Race, o erro de Razgatlioglu foi (re)abrir as portas para o sucesso, à tarde fazendo uma obra-prima estratégica para colocar Bautista na linha. No ranking, sua defasagem foi reduzida em um ponto, para dezessete. A sua péssima posição, assinada pela descida do track record em meio segundo, também merece destaque.

Em particular, foram Toprak Razgatlioglu e Yamaha se movem para melhorar a competitividade : Enquanto a equipe trabalhava na R1, o campeão mundial buscou uma mudança de mentalidade com o apoio de Kenan Sofuoglu. No entanto, as três corridas portuguesas viram uma rotação no topo do pódio de Jonathan Rea e Alvaro Bautista, com o piloto da Kawasaki a preencher a lacuna na classificação do piloto da Ducati. Isso e muito mais na análise Up & Down da digressão do Estoril.

O mês de folga entre os circuitos de Assen e Estoril permitiu aos campeões do Campeonato do Mundo de Superbike prepararem-se ao máximo para Portugal. As duas primeiras nomeações Da época que este ano eles Detalhes fazem a diferença E jogue ativamente a vitória que você precisa Não perca (quase) nada no O torneio está em alta .

Álvaro Bautista – Há dois destaques do fim de semana para o espanhol: em primeiro lugar Primeira vitória na corridaonde ele preencheu uma lacuna de três segundos do topo girando a uma velocidade insana de 1’36” até duas voltas do final; segundo, Perseverança com a qual correr 2 Aumenta o nível de agressividade no combate corpo a corpo, tornando-o difícil de vencer, além de tentar algumas ultrapassagens na frenagem. O jogo com Rea é basicamente um empate; Também deve ser dito que Alvaro nunca andou nesta pista com uma Ducati.

Iker Likona – Ele não vai repetir o pódio em Assen, que ele claramente obteve em circunstâncias de sorte, mas A consistência do jovem piloto Honda merece atenção. Na primeira corrida, ele terminou em sexto atrás do companheiro de equipe Xavi Vierge, mas na Superpole ele subiu no pneu do meio na frente e terminou em quarto. Na corrida 2, está de volta ao sexto lugar: entre Assen e Estoril nunca esteve pior do que esta situação.

Supersport, solo Aegerter

Menção Honrosa para Dominic EggerterE A derradeira estrela do supersport. Depois de quebrar o recorde anterior da Superpole cortando oito décimos e meio para o concorrente mais próximo, o campeão mundial venceu facilmente a corrida 1 sem pressionar muito, e depois na corrida 2 com pneus slick no molhado ele conseguiu dar tempo às lágrimas. Para Aegerter, são cinco vitórias (consecutivas) em seis corridas: não importa como esse campeonato fique, não vê-lo em uma Superbike em 2023 seria um escândalo.

debaixo

Toprak Razgatlioglu O único objetivo no final da semana era voltar a vencer, encontrar as vibrações certas e reverter o rumo do Mundial que começou com algumas dificuldades. Ele chegou perto dele duas vezes: na corrida 1, o motor e a tração da Ducati de Bautista zombaram dele na linha de chegada, enquanto na Superpole, ele jogou fora um sucesso conquistado arriscando uma queda na última volta. A corrida 2 o vê desistir no meio da corrida com um pneu traseiro agora acabado. Os sinais certos chegaram, e houve uma falta de incorporação.

Garrett Gerlove – Nos treinos livres, mostre coisas interessantes, marque o melhor tempo no TL1 e role em boa velocidade. Infelizmente, o seu Estoril acaba por cair no TL3 onde sofre um corte profundo no joelho esquerdo. Poderia ter sido uma chance de redenção, mas Temporada do Texas ainda não quer decolar.

Michael Ruben Rinaldi – Para analisar a situação de Michael, não é necessário associá-lo a Bautista, um piloto experiente com descansos importantes. Talvez seja útil fazer uma comparação com Andrea Locatelli e Alex Luiz numa comparação dos segundos pilotos da Ducati, Yamaha e Kawasaki. Se Rimini brilha em Aragão, Nas últimas duas rodadas ele obteve a classificação mais baixa Em Portugal, sua pontuação é dois oito e nove. Etapa de Misano deve ser o ponto de virada.