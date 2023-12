É por isso que o clube o apoia agora

Dominante em campo e sólido fora dele . lá Roma Ele retorna de Reggio Emilia com muitas certezas no porta-malas, a começar pelo ranking mundial: desde o quarto dia, com Lukaku chegando em tempo integral, conquistou 23 pontos em 11 partidas, com média de 2,09 por partida, o que seria digno do terceiro lugar, não. O quarto realmente chegou. Desde a noite da dolorosa derrota para o Milan, no dia 1º de setembro, somaram 3 pontos a mais que o próprio Milan, 5 a mais que o Napoli e 6 a mais que a Lazio, as três concorrentes diretas à passagem para a Liga dos Campeões. Apenas Inter e Juventus são mais rápidos. E nas últimas semanas, além de ampliar para 13 a lista de gols marcados aos 75 minutos, que resultaram em 11 pontos, a Roma descobriu a profundidade da equipe e a utilidade do banco: gente como Christensen E Azmoun , que nem pode ser utilizado na Liga Europa por questões de Fair Play Financeiro, está afetando lentamente os resultados. Christensen, a seleção dinamarquesa que estava obscura e em declínio até domingo, elevou para 12 o número de artilheiros diferentes na equipe. Ninguém na Série A tem números em mãos, como acontece com muitos tipos de soluções de ataque.

A estratégia de Mourinho

Dentro desta trajetória de crescimento são inegáveis Características de Mourinho, que inicialmente abandonou Pellegrini contra o Sassuolo para ganhar mais força no meio-campo. No segundo tempo, com cautela, o quadro desfavorável foi revertido. Já havia acontecido contra a Udinese no domingo anterior: Mudanças desestabilizadoras no oponenteSeja no sistema de jogo ou na energia dos indivíduos, e duas vitórias pesadas. Nota lateral: Renato Sanchez, Belotti, Aouar e Zalewski permanecem sentados. Isso significa redescobrir a extravagância.

A sociedade está ao lado da pessoa especial

Mas também ataca, deixando os limites das táticas e técnicas Solidariedade Qual Mourinho Ele coletou de seu compatriota Thiago Pintouma emanação direta das ideias de Dan Friedkin. Já há quem, numa onda de optimismo planeador, vincule a unidade de propósitos na batalha política à possibilidade de renovação do contrato que expira. Na verdade, as notícias de hoje em dia simplesmente contam a história clube Isso, pela primeira vez, Ele ficou do lado de seu treinador. Ontem, a Roma recebeu o processo aberto pelo Ministério Público Federal a respeito das declarações proferidas no sábado, que não só foram críticas ao árbitro Marcenaro e Var Di Bello, mas também muito duras a Domenico Berardi, atacante do Sassuolo e da seleção italiana. O procedimento estipula agora que Mourinho, que está a ser defendido pelo gabinete jurídico da Roma, pode apresentar argumentos de defesa no prazo de cinco dias e solicitar que sejam ouvidos pelo Procurador Cheney. Em Trigoria eles têm certeza disso Condições de referência não existem Muito menos para uma pessoa DesqualificaçãoPorque na agora famosa expressão “Estabilidade emocional” Mourinho estava apontando apenas uma das qualidades que ele achava que faltava em Marcenaro. O aviso científico de Mancini (que foi proibido) para contatar Berardi foi referido como uma piada satírica. A ser avaliada Em vez disso, se eles são Acusações contra Berardi Além da conveniência e do bom gosto, é visto como um insulto. Sobre estes assuntos, mesmo falando em português, Mourinho não regressou ao Estádio Mapei.

Mourinho vai ficar no banco contra a Fiorentina

É certo que já foi “perdoado” após as condenações extremamente duras ao árbitro Maresca, após o jogo com o Inter Roma. lá Delegar Considerou-se que neste caso era necessária para intervençãoComo aconteceu ontem com Thiago Motta (Bolonha). A Federação Italiana quer evitar o aumento da influência da imitação. No entanto, devido a questões de tempo, o treinador da Roma estará no banco no domingo, frente à Fiorentina: quaisquer pênaltis serão aplicados no final do jogo.