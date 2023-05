Nicholas Jackson, 11 gols na La Liga: é a surpresa do ano

Nasceu em Banjuluma das cidades mais importantes Gâmbia. O que é senegalês e passou a infância nele zigenkornuma aldeia à beira do rio Casamança. Nicolau Jackson Ela é uma das novas personagens de liga. Interessado em Barcelona, pode desempenhar um papel de liderança no mercado. Jogue nele Villarrealmarcou onze gols: oito nas últimas sete partidas, incluindo três Sylt ViejoEU’Athletic Bilbau e a Cádiz. Não custou nem um euro. Foi descoberto pelos dirigentes do clube espanhol em 2019 em Ziguinchor, no Centro Desportivo dos Emirados Árabes Unidos. casa de esportes.

Esmeril e calmo Jackson cresceu na creche do Submarino Amarillo, aprendendo o idioma, integrando-se e conhecendo‘ambiente. Treino, hábitos e nutrição. Ele levou um tempo para descobrir Espanha e futebol europeu. Teve excelentes professores, desde Unai Emery (agora emVila Astonchegou com o País Basco na sétima posição, apto a qualificar-se para os Europeus conferência) E Quique Setien. Centro de conversação avançado, capaz de ler vários textos. Lutador no contra-ataque, bom nas margens, rápido na área. Um metro 88, natural direito, forte. Ele se levanta quando é jogado fundo. Procure no corredor. Ele tem contrato até 2026 e cláusula trigésimo quinto milionésimo.