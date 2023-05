A oferta oficial de Nápoles a Conceição, os portugueses abrem-se aos Azzurri: os números

Mercado de transportes de Nápoles Novo técnico do NapoliSão horas quase decisivas para a alternativa chegar ao banco azul Luciano Spalletti. Conforme relatado pelos colegas da Sky Sports com Gianluca Di Marzio, Sérgio Quinciao é alvo sério das bancadas e é favorito no exterior. Na Itália, então, os nomes da lista são os de Italiano e Thiago Motta. Além disso, De Laurentiis, em entrevista a Rai, falou sobre as diferentes possibilidades para o assento e Luis Enrique.

Sérgio Conceição

“Luis Enrique é um grande treinador, jogou bem no Barcelona. Mas acho que ele tem a Premier League em mente. Ele também deve considerar que estamos competindo com muitas outras ligas que, como a Inglaterra, às vezes são mais atraentes que a nossa. Supondo que eles estão na Inglaterra eles não comeriam como napolitanos e abrindo a janela de manhã eles verão o nevoeiro, não a baía! Mas isso é moderno (risos, ed.). Mas a Premier League é mais atraente.”

Sergio Quinciao é um alvo perigoso para o banco do Napoli. Há uma vaga por parte do treinador português e a Azzurri ofereceu um total de 6 milhões de euros (com o decreto de crescimento, chegariam aos 4 líquidos). No entanto, também permaneceram na lista o italiano e Thiago Motta, que são os favoritos da Itália.