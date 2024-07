Os números do acordo foram superados pelo Inter

Turim – Ultrapassando Juve NoInternacional para João Cabal. Juventus fecha novo golpe no mercado para premiar o zagueiro colombiano Thiago Motta. A velha senhora chegou a um acordo com Verona Para um jogador nascido em 2001: 12 milhões de bónus incluídos (10+12), estes são os números do acordo. Assim, os rumores de que a equipe começou há poucas horas foram confirmados. Um acordo completo entre o clube, a Juventus e o jogador. As visitas médicas do novo defesa da Juventus já acontecerão nas próximas horas, aliás, deverão acontecer amanhã, quinta-feira, 18 de julho.