Leão quer exagerar e chuta o chão na frente do gol do Newcastle: Tomori está bravo

Leão marcou o gol inaugural no primeiro tempo da partida entre Milan e Newcastle pela Liga dos Campeões. O português quer marcar de calcanhar e acaba chutando o campo em vez da bola. Tomori fica bravo e grita tudo para ele.

o Milão O primeiro tempo terminou com placar 0-0 contra o Newcastle. Em San Siro, os rossoneri imediatamente pareceram mais enérgicos nesta primeira temporada Campeões Mas talvez eles tenham desperdiçado muito. Da chance de Giroud, expulso após assistência de Theo Hernandez pela esquerda, para Rafael Lião Dos quais certamente esperamos cada vez mais. O português parecia estar sempre no centro da acção, mas por vezes mostrou-se um pouco apático e talvez demasiado concentrado em conquistar a pole position em vez de se preocupar com o resultado da equipa.

É claro que todos os ataques ofensivos nos primeiros 45 minutos de jogo passaram pelos pés de Leão e pela corrente esquerda, que continua sendo a corrente mais forte da equipe de Pioli. Somente de qualquer um As investidas de ataque que chegaram a Leão foram talvez a melhor oportunidade da equipa de Pioli. O português é mesmo o protagonista do trabalho a solo. O antigo jogador do Sporting recebe rapidamente a bola de Theo Hernandez pelo flanco esquerdo e faz algumas jogadas alucinantes, mas a execução final é um pesadelo e… Isso enfurece Tomori.

Leão, de fato Ele dribla Botman e depois o outro zagueiro do Newcastle Pronto para um chute direto na marca do pênalti. Também evita a interferência de Tonali Que quase se move para evitar o ex-companheiro sem correr o risco de tocá-lo e causar pênalti. Leão tem a bola à sua direita e só precisa chutar para o gol, mas, incrédulo, decide que quer exagerar para marcar o Gol do Ano. A escolha nunca foi errada dado o jogador Ele decide chutar nos calcanhares Um final sinistro que se transforma em si mesmo.

Na verdade, Leão acabou caindo no chão, chutando o gramado do San Siro, tornando sua execução muito decepcionante. Nem o português conseguia acreditar no que via, tinha tanta certeza que conseguiria colocar a bola na rede com esta jogada super técnica. Aí a bola vai parar depois da carambola no canto. No momento em que os rossoneri se preparavam para vencer Tomori caminha com raiva em direção a Liao e grita tudo para ele. Ele faz movimentos amplos com os braços como se perguntasse por que não chutou o gol sem se perder em um monte de sapatos de salto alto. A data foi adiada para…