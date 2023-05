Milan x Inter, semifinais da Liga dos Campeões: programa, programação, TV e transmissão ao vivo

A grande dúvida é Liao, que pode perder o jogo de ida devido à lesão contraída na Lazio. A grande certeza é que vai ser show. O primeiro capítulo Milan-Inter, o Euroderby, está prestes a acontecer. Na quarta-feira, 10 de maio, às 21h, as luzes se acenderão e a cortina será levantada no San Siro para o jogo mais esperado da temporada. A partida será transmitida ao vivo TV8claramente visível em TDT para o canal 8 ou em Satélites Da Sky para o canal 108 (alternativas 121 e 190 para quem tem HD).

Assim, por duas noites, Milão se tornará a capital europeia do futebol. A segunda mão será disputada na terça-feira, 16 de maio, seis dias após a primeira partida. O estádio San Siro estará lotado nas duas datas. Isto agradou aos cofres dos dois clubes, que colhem grandes benefícios económicos e desportivos com esta edição da Liga dos Campeões. Quem chegar à final ganha uma Este valor é de cerca de 100 milhões de euros.

Mas para os fãs, esse fato pouco importa. Os torcedores querem sonhar, graças ao seu time favorito, para vê-lo chegar à final da Liga dos Campeões. É por isso que os milaneses estão preocupados. A lesão na coxa de Liao pode forçá-lo a perder, Privar os rossoneri de sua chave. Os portugueses arrastaram o diabo para a vitória no confronto duplo com o Napoli nas quartas de final. Confira agora, para Stefano PioliIsso realmente será um problema.

No Inter, a única dúvida é dele goossens, que busca uma recuperação recorde após sofrer uma luxação no ombro até dez dias atrás com a Lazio. De toda forma, o alemão vai começar no banco, com Demarco começando pela esquerda, mas será um importante reserva para o jogo corrido. Simon Inzaghi Ele espera recuperá-lo, mas o objetivo mais realista é que ele esteja disponível novamente para a segunda mão em 16 de maio. A data que encerrará a terceira Euroderby da história. Deixe o desafio começar.

Calendário da Inter de Milão

Quarta-feira, 10 de maio

21h00 Milão-Inter – TV ao vivo na TV8; Transmissão ao vivo no Amazon Prime Video

MILAN-INTER: Como assistir na TV e transmissão

Inter de Milão

Ele vive: TV8, não codificado

Transmissão ao vivo: tv8.it, grátis; Amazon Prime Video, somente membros

Texto ao vivo direto: OA Sports

Foto: La Presse