Milan, o mais novo do Milanello: ginásio só para Leão, mais dois no box | primeira página

Restam apenas dois dias e então Primeira mão da UEFA Champions League Euroderby, Milan-InterVocê irá. Stefano Pioli A equipa reuniu-se em Milanello para o treino de hoje com grande expectativa, especialmente dadas as circunstâncias Rafael LiãoQue saiu lesionado na partida do último sábado contra a Lazio e parou devido a uma distensão na coxa. No entanto, o português não é o único indisponível para Pioli.

DEST E FLORENÇAS APART – Sergino Dest Ele não está na lista da Liga dos Campeões, mas treinou separado hoje e também não participou de treinos em grupo com ele Alessandro Florenzi Com uma ala direita defensiva terá à sua disposição apenas o capitão calabresa e, se necessário, o adaptado Pierre Calullo.

Leo na academia – Ele não treinou em grupo e nem fez treinamento pessoal em campo. Rafael Lião. O lateral português treina apenas no ginásio, sem qualquer trabalho no relvado. Não oficialmente um sinal negativo à luz de sua possível convocação, mas apenas um curso planejado de recuperação, o controle ativo de quem monitorará a lesão seria importante.