MotoGP, Marc Márquez voltará a Le Mans? Caso contrário, ele terá que cumprir uma penalidade dupla de volta longa

MotoGP está pronto para voltar à cena. Depois do fim de semana, na verdade, voltamos a funcionar no próximo fim de semana, com hora marcada Grande Prêmio da França A quinta etapa da temporada. Mas em torno de Le Mans, duas questões pairarão. O primeiro a se interessar Com a presença de Marc Márquez. A segunda, sempre associada ao Cabroncito, seria conhecida punição imposta a ele Durante o Grande Prêmio de Portugal.

Já o acidente envolvendo Jorge Martín e Miguel Oliveira custou caro ao piloto espanhol. Por um lado, de fato, ele conseguiu um Fratura na base do polegar O que, por um lado, o tirou das pistas em todas as primeiras rodadas da temporada e, por outro lado, custou-lhe Penalidade dupla de volta longa. A decisão que desencadeou uma onda de polêmicas e deu lugar a uma situação feia.

Anteriormente, devido a um erro de escrita da máquina, foi especificado que a penalidade seria aplicada nas Termas de Rio Hondo, mas devido à ausência do piloto da equipe Honda Repsol devido a lesão, havia o risco de invalidar a longa volta dupla . Nesta fase entre recurso e contra-recurso A FIM emitiu um novo mandado de que “reescreveu” a penalidade, indicando que terá de ser descontado na próxima prova em que participará o conterrâneo de Cervera. Apresentado pela equipe japonesa gravidade E agora tudo está preso no limbo.

O estábulo aguarda mais notícias no final desta semana do Tribunal de Recurso, observando que O pênalti foi suspenso por precaução. Em suma, se o hexacampeão mundial esteve presente em Le Mans, Você não terá que cumprir puniçãoDecisões futuras pendentes. Por enquanto, o único lado que se conhece é o Cabroncito Ele será submetido a exames aprofundados amanhã, Terça-feira, 9 de maio. Só assim entenderemos Se ele poderá participar no fim de semana do Grande Prêmio da França.

