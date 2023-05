Liga dos Campeões – O favorito do Manchester City contra o Real Madrid, mas eles enfrentarão as adversidades? Haaland ou Benzema?

A música da Liga dos Campeões está de volta, é hora das meias-finais e o calendário – aos nossos olhos italianos – não brilha assim há muito tempo. De fato, Milão e Itália pararam na quarta-feira para o Euroderby, mas primeiro há as semifinais dos gigantes. A primeira mão entre Real Madrid e Manchester City será disputada no Santiago Bernabéu, que é o melhor que o futebol moderno pode oferecer. Ancelotti contra casa de guardaE Benzema contra Hallande então Vinicius, Modric, Valverde, Courtois, De Bruyne, Rodri, Bernardo SilvaE poderíamos listar os jogadores excepcionais que dividiram as duas equipes. o brancos Eles ficaram desapontados na La Liga, mas acabaram de vencer Copa Del Reye e removido Casemirosão os mesmos 11 que venceram o Liga dos Campeões ultima temporada. o CidadãosNo entanto, no passado recente, os canibais Liga Premiada: Eles venceram 4 de seus últimos 5 campeonatos e, salvo imprevistos, em breve colocarão seu 5º título em cartaz. No entanto, Pep também busca o sucesso na Europa há anos, seus homens chegaram às semifinais pela terceira vez consecutiva, mas ainda não levantaram o troféu e agora estão condenados. Em 2021 eles perderam para Chelsea Na final, há um ano foram eliminados por real Madrid Nas meias-finais, com uma reviravolta irónica. Halland E os camaradas vão se vingar? Ou os homens de Ancelotti vencerão novamente?

Perguntamos aos nossos colegas do Eurosport Spain e do Eurosport UK e conversamos com eles sobre os principais temas da incrível partida de terça-feira à noite.

2022 vs. 2023: A fraqueza do Real Madrid?

Real e City um contra o outro. 180 minutos com passagem para a final em Istambul, onde enfrentará o melhor do Milan. O roteiro parece o mesmo de um ano atrás, quando se alinhou Ancelotti E casa de guarda Eles se enfrentaram nas semifinais da Liga dos Campeões da UEFA. eles se superaram merengues, fazendo uso das sílabas vazias do inglês, às vezes amplamente dominantes. Mas um ano depois, algumas coisas mudaram. “A principal diferença, mesmo que pareça trivial, é o tempo decorridoEle afirma Jorge Ordas Eurosport Espanha, explica:As principais estrelas do Real Madrid (Benzema, Modric, Kroos…) estão um ano mais velhas e podem ser afetadas. No entanto, a nova geração de Vinícius, Rodrygo, Camavinga ou Tchouameni já tem mais experiência e está mais preparada para este tipo de jogo.“. também Alexandre Netherton A equipe editorial britânica se concentra na deterioração física de alguns dos jogadores mais importantes de Ancelotti:Se o Real Madrid do ano passado se baseava na experiência, esta equipa assenta na memória. Modric e Kroos são excelentes jogadores, mas no fundo da linha, e o mesmo vale para Benzema. Eles podem ser geniais, mas são cada vez menos decisivos à medida que se aproximam do fim de suas carreiras.Ao contrário de Jorge, porém, ele não acha que os novos recrutas sejam realmente confiáveis:Os jogadores mais jovens ainda não atingiram o auge, apesar de suas qualidades“.

Toni Kroos e Luka Modric Crédito da imagem Imago

2022 vs 2023: Mais um em Haaland e mais

formação casa de guardaNo entanto, definitivamente fez algum progresso em relação ao ano passado, embora já estivesse perto da perfeição. Netherton Ele não tem dúvidas: “A grande diferença em relação ao anterior em 2022, claro, é Erling Haaland, que parece ter substituído Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Robert Lewandowski e Lionel Messi como melhor atacante do mundo.“. segundo OrdasEntão eu Cidadãos Eles serão mais fortes justamente por terem sido severamente eliminados há um ano: “A experiência do que aconteceu no ano passado pode ajudar os britânicos. Na verdade, eles agora vão perceber que o Real Madrid não pode sobreviver mesmo que pareça 100% derrotado.“.

Favoritos da cidade, mas o Real Madrid não desistirá facilmente

o Cidade de Manchester Chega em melhores condições para este encontro duplo. Ambos os nossos especialistas concordam que é um dos favoritos. No entanto, ao mesmo tempo, eles não ousaram subestimá-lo real Madrid. “No papel, o Manchester City pode parecer um candidato simples. Depois de uma longa sequência de vitórias, a fome de Haaland parece insaciávelEle afirma OrdasEle adiciona:Só a lenda que envolve o Real Madrid neste tipo de jogo mantém as expectativas equilibradas. O City é o favorito, está no seu melhor esta temporada e tem um plantel completo“Este é o pensamento Nethertone continuaMas a qualidade e os resultados do Real Madrid não podem ser ignorados. A única surpresa seria se o Real Madrid vencesse o City sem problemas. Qualquer outro resultado, incluindo uma vitória apertada de Ancelotti, não seria um choque“. OrdasFinalmente, mude o foco para o estado de espírito casa de guarda:”Será preciso ver como Guardiola administra o jogo, já que às vezes parece ‘obcecado’ pelo Real Madrid e isso castiga suas equipes.“.

Guardiola: “Não é vingança, é uma nova oportunidade”

ano da cidade?

Domine a Inglaterra e a Europa. Isso é uma obsessão e um objetivo casa de guarda Desde que se casou projeto Cidade de Manchester. No entanto, todas as colheitas desde a sua chegada em 2016 foram marcadas por alegrias misturadas com desilusões, e a intenção de vencer todas ainda não se concretizou. Com o primeiro-ministro quase na mão, final Copa da Inglaterra Para jogar, o copo “orelhas” mais próximo, a trilogia pode se tornar uma realidade. Mas este é realmente o ano de glória para Cidade de Manchester? Netherton Confiante: “Certamente poderia ser o ano do City. Não vejo uma equipa claramente mais forte que a de GuardiolaEntão ele avisa:Não podemos esquecer que o City sofreu muito desde a primeira metade da temporada, pelo que não é uma equipa isenta de falhas.“. Jorge OrdasNo entanto, ele é mais cético:O Manchester City pode parecer que tem potencial para chegar à final (ou até mesmo ganhar o título) desta vez. No entanto, num passado recente, os cidadãos nunca conseguiram respeitar as expectativas que muitas vezes eram consideradas as suas preferidasO colega espanhol também teve dúvidas sobre o meia, com 51 gols nesta temporada: “Erling Haaland é uma incógnita, já que é um jogador inexperiente neste tipo de jogoE ele conclui:É claro que se os ingleses jogarem com calma e da forma como têm jogado recentemente, suas chances de sucesso dobrarão.“.

Real leva vantagem a nível psicológico

Se fosse cidade Em melhores condições, mas deve-se dizer que o real Madrid em Liga dos Campeões Sempre uma abordagem vencedora. Também os espanhóis, campeões europeus e vencedores de 14 edições, poderão sentir menos pressão do que os ingleses, que são predatórios mas ao mesmo tempo temem outro “fracasso”. Jorge Ordas claro que merengues Teria uma vantagem psicológica:O grande crescimento do Real Madrid na Liga dos Campeões nos últimos anos não foi apenas a nível futebolístico ou físico, mas sobretudo a nível mental. O Real Madrid sente-se indestrutível e consegue perturbar qualquer tipo de adversário, independentemente do resultado ou dos sentimentos do jogo.Portanto, segundo ele, a chave para o City chegar à final em Istambul será superar o obstáculo psicológico. NethertonNo entanto, não tenho certeza de que o treinador de Ancelotti seja tão forte: “La Liga perdeu para o Barcelona apesar de ter todas as vantagens financeiras e estabilidade econômica. Na minha opinião, é uma equipa em declínio que aguarda o verão para implementar uma mudança importante“.

Dança número 9

real Madrid contra Cidade de Manchester É antes de tudo Karim Benzema contra Erling Haaland. Por outro lado, foi a Bola de Ouro de 2022 que conquistou o título de artilheiro e rei absoluto da Liga dos Campeões, com 15 gols. Por outro lado, o artilheiro desta edição com 12 gols, e o recordista da Premier League com 35 gols em uma temporada (no total, em 2022-23 esteve em 51 em 46 partidas). Qual dos dois decidirá esse confronto? Netherton Lutas para o desequilíbrio: “Boa pergunta… Haaland marca mais“. OrdasEm vez disso, ele esvazia a bolha do hype em torno deste duelo: “O confronto entre Benzema e Haaland poderá desequilibrar o jogo, mas não creio que seja decisivo. Em todo o caso, Haaland chega a estes dois jogos com muitos golos marcados esta temporada, enquanto Benzema parece mostrar alguma incerteza (também devido a problemas físicos). No entanto, é claro, a história do francês nas eliminatórias da Liga dos Campeões, como semifinais, quartas de final etc. Faça dele um especialista“.

Karim Benzema com a Taça do Rei Crédito: Foto Getty Images

Adivinhe os resultados da Liga dos Campeões

