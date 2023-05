Messi na Arábia Saudita indiscrição da França

Segundo a Agence France-Presse, Lionel Messi jogará na próxima temporada na Arábia Saudita. E a AFP citou uma fonte saudita próxima das negociações dizendo que o tamanho do contrato era “enorme”. Contratar o melhor jogador argentino da Copa do Mundo, “um negócio fechado. Ele vai jogar na Arábia Saudita”. Ele lembrou ao Paris Saint-Germain, clube no qual Messi jogou nas últimas duas temporadas e que o suspendeu do trabalho por duas semanas e depois o perdoou após se desculpar pela viagem à Arábia sem autorização do clube, que ela termina no dia 30 de junho.

Assim, Messi chegará a Ronaldo, mas no Al Hilal Bank. Os portugueses assinaram contrato de três anos com os sauditas do Al-Nasr no dia 30 de dezembro de 2022. Nas últimas semanas, rumores sobre o futuro do campeão argentino se espalharam. Depois de duas temporadas no Paris Saint-Germain, o Barcelona esperava trazê-lo de volta para casa, mas as dificuldades econômicas do blaugrana, que teve que liberar muito espaço salarial e ao mesmo tempo a esperança de que Leo tivesse aceitado um contrato de atrito, jogou fora água no local.