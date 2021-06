João Mario Sporting Aqui estamos: Ausílio encontra Pastorillo. Números e métodos de transação

De acordo com a Record, hoje haverá o crucial encontro de negociação entre o empresário do jogador, Federico Pastorello, e o diretor esportivo do Inter, Piero Ausilio. A cimeira vai ajustar os detalhes que faltam para que a passagem para o clube português se torne uma realidade. Em cima da mesa está um negócio no valor de cerca de 8 milhões de euros, valor que os Nerazzurri estão a pedir para libertar o jogador. O Sporting continua a tentar apresentar a despesa económica de duas formas: se o Inter mantiver o seu pedido de 8 milhões de euros, irá oferecer mais prestações diferidas ao longo do tempo; Se o clube italiano se deixar persuadir, baixar este limite para 7 milhões de euros encurtará os prazos de pagamento. Em todos os cenários, como podemos perceber, a distância entre as partes já é curta, então não será difícil para a Pastorello fechar o negócio.