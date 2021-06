5-7; 3-5 no segundo grupo – Corriere.it

direto o segundo grupo 19,13 – Nadal serve para fechar o segundo set.





19,09 – Agora Sener serve em um potencial empate após retomar as lutas que perdeu no início do grupo por sua vez de sacar; Depois de uma exibição soberba de Rafa, Yannick cometeu sua primeira dupla falta do set, 0-30; Encontra-se 0-40 em uma jogada soberba em Loeb por Nadal, que encontra a sequência de vitórias sobre o italiano; Ele está se recuperando, mas ele tem uma fratura de qualquer maneira 3-5 pausa Nadal

19,01 – Dois “saques e rebatidas” de Nadal na abertura da partida 30-0; A sétima falta dupla da partida (e a quarta do grupo); falsa pressão em uma troca prolongada contra 30 no total; A longa resposta do espanhol vale a pena parar para Sinner, que vê uma oportunidade de voltar ao grupo; Nadal acaba de errar na rede através de Sener. O italiano se recupera tomando o tempo novamente com um backhand e encontrando um novo breakpoint; 3-4 vezes o contador

18,59 – Após uma hora e meia de jogo, volta ao serviço do Sinner; Duas boas derrotas forçam Nadal a erros de 30-0. Parece que o moral do italiano se recuperou e depois de expandir o campo ele mudou para 40-15 antes de fechar silenciosamente 2-4 Nadal

18,51 Nadal está de volta ao serviço. Sinner tenta impulsionar diagonais e encontra um ponto com um ótimo backhand curto de 15-15; Então ele assume a liderança acertando a linha com exatidão; ganha um break point indo para a rede por 40-30; O sangramento da partida parou graças à sexta falta dupla do espanhol 1-4 contador

18,48 – Serve ao pecador. Nadal deve cruzar direto nos primeiros 15 e profundo no segundo; Ele se move para 0-40 com três pontos para outro intervalo e atinge o oitavo consecutivo usando o segundo0-4 BREAK Nadal

18,43 – Rafa Nadal venceu seis jogos seguidos, agora sacando; Ele ganha instantaneamente por 2 pontos sobre as duas respostas muito longas de Sinner; Segura o saque aos 30 após outra falta dupla, quinto na partida e segundo no set 0-3 Nadal

18,38 – falha no serviço; Nadal perde uma bola longa e pede ao árbitro que desligue as luzes sob o sol inútil de Paris. A autorização permite a Janek marcar 15 segundos também, então Nadal joga uma bola em seu rosto quando ele desce para a rede e ganha 30-15; Então ele se joga no campo e fecha bem o espelho para fazer um sorteio; No esmagamento, surge uma nova bola de quebra que é tocada instantaneamente 0-2 pausa de Nadal

18,31 – O despacho de Nadal e a falta para frente de Yannick chegam; Em seguida, Nadal estendeu o jogo três vezes, forçando o italiano a liderar por 30-0. O terceiro ponto é a longa linha do pecador que não entra no campo; falha dupla, a quarta, por maiorquino marca o primeiro ponto de Janek no segundo conjunto o oposto longo é igual a 30-40; O empate é uma excelente defesa em uma paixão de 19 anos; Em seguida, Nadal encontra a resposta na rede da parte inferior do italiano e conclui a seqüência negativa e vence a partida com vantagens. 0-1 Nadal.

18,30 Nadal está agora no 33º grupo consecutivo em que venceu o torneio

Grupo de primos 5-7 18,24 – Décimo Segundo Jogo, Serviço do Pecador; Nadal expande o jogo na seqüência longa e obtém os primeiros 15; O pecador hesita e dá o segundo ponto; Nenhuma bola curta atinge Nadal e Janek: três pontos definidos para o rei de Roland Garros; O pecador elimina o primeiro expandindo o jogo, não os outros: a reta ainda perde o saque e o set 5-7 Nadal quebrou Após 63 minutos de jogo





18,19 – Nadal recuperou a paridade e agora está servindo na busca pelo novo recurso; Ele vai para 30-0 com uma bela égua vencedora; um forehand errado que interrompe a seqüência de vitórias de 10 pontos; Dois longos backhands de Sinner colocaram o espanhol em vantagem no jogo 5-6 Nadal 55 minutos depois

18,15– Sener agora está servindo pelo grupo, como fazia há um ano na estreia, mas falhou os forehands no primeiro tempo e no segundo tempo 15, acertando as redes; Falta livre também pela terceira vez, três break points para Nadal; Bom primeiro em uma falha dupla خطأ5-5 descanso de Nadal

18,11 – Nadal agora precisa ficar no grupo e imediatamente avança 40-0, depois fecha com facilidade 5-4 errado

18,08 – após 40 minutos de jogo; serviço defeituoso; O primeiro saque com novas bolas é eficaz e Nadal perde a resposta; Maiorca também perde o segundo tiro na próxima troca e a resposta curta é 40-0; A falta perde o controle do forehand que desce para a rede e dá o ponto para o espanhol; Recuperação no próximo ponto 3-5 errado

18,05 – O jovem de 19 anos venceu quatro jogos consecutivos; Nadal se liberta e deixa Sinner correr, acertando 40-0 (o terceiro ás do jogo é bom); O tempo de envio leva a zero 4-3 errado

17,55 Sexta partida. O pecador serve primeiro começando de uma posição vantajosa; A primeira falta dupla de Sinner na abertura, depois uma bola no corredor para 0-30; Uma troca muito longa com Nadal que, no final, alargou os forehands demais para o 15-30; alto também quem é igual ao transeunte; Descendo para a rede para o italiano não força e dá a Nadal a chance de fechar o ponto e vencer com um break point; Foi cancelado por um grande forehand; Ótimo, então, o amortecedor para a vantagem interna (que se cancela com uma resposta muito profunda; no entanto, Nadal perde um forehand para dar a Yannick a nova vantagem e, desta vez, fecha o azul 4-2 errado

17,49 Quinto jogo. A segunda falta dupla de Nadal, que desarma de cabeça depois de cair na rede e uma conclusão violenta não especificada de Sener; A barra ajuda Rava a atingir 30-15; Outra falha dupla de Nadal para 30 todos; Um forehand largo dá a Sinner outro ponto de quebra, então agarra o segundo saque direto 3-2 quebra defeituosa

17,45 – O quarto jogo com o Sener servirá em busca do empate e Nadal comete mais um erro fácil com um forehand de 15-0. A saída direta de Yannick do papel é digna da loteria; A falta cai, golpeia e retorna à vantagem quando ele cai na rede e força a falta sobre o oponente; A resposta longa é 40-15; depois que um ponto – do espanhol – se repete, Yannick perde a queda para a rede; No entanto, ele fecha para o próximo ponto 2-2

17,35 – Maiorquino retorna ao serviço; Um amplo forehand de Sinner termina na rede, 0-15; Portanto, cabe a Rafa perder uma ficha na loteria; Traço italiano que assumiu a liderança pela primeira vez, 30-15; Nadal joga bolas desconfortáveis, mas comete uma falta dupla para 40-30; Cross backhand no fairway priva Jank do contra-ataque; Um passe longo do espanhol dá-lhe uma segunda oportunidade; Desta vez, Nadal comete um erro e Sener muda o placar 1-2 CONTROLE DE NATAL

17,30 – culpado do primeiro turno de serviço; Em 0-15 vem o primeiro erro de Nadal e o primeiro ponto do italiano. Nadal conseguiu acertar a bola quebrada em 30-4o; A bola é usada imediatamente: 0-2 pausa de Nadal

17,27 – Nadal manda primeiro, Sener acerta um backhand nos primeiros 15; O primeiro ás de Nadal no segundo ponto; Verso longo italiano para 0-40; O segundo ás para manter o saque em 0: 0-1 Nadal.

17,26 Terminado o aquecimento, Sener e Nadal preparam-se para o jogo.

17,24 Nadal venceu 13 vezes em Roland Garros até agora, incluindo as últimas quatro.