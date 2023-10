A Copa do Mundo de 2030 será realizada em Espanha, Portugal E Marrocos. No ano do centenário da primeira Copa do Mundo (realizada no Uruguai em 1930), a FIFA atribuiu a organização do grande evento esportivo a dois países da Península Ibérica e ao país do Norte de África. Porém, a partida de abertura será realizada em Montevidéu, no Uruguai, em homenagem à primeira edição da Copa do Mundo. Mais duas partidas da fase de grupos serão realizadas na Argentina e no Paraguai. Anúncio feito pelo Presidente da FIFA Gianni InfantinoAgora será transferido para o Congresso, que deverá concluir o processo de ratificação.

Em 2030, a Copa do Mundo da FIFA unirá três continentes e seis países, afirmou a FIFA em comunicado à imprensa. Além da partida de abertura em Montevidéu, que será realizada no estádio EnormeArgentina e Paraguai também receberão uma partida cada. Três partidas da Copa do Mundo no Uruguai, Argentina e Paraguai respectivamente. O presidente da Federação Internacional Suíça, Gianni Infantino, disse: “Num mundo dividido, a FIFA e o futebol se unem”. “O Conselho da FIFA, que representa todo o mundo do futebol, decidiu por unanimidade celebrar da forma mais adequada o centenário da Copa do Mundo FIFA, cuja primeira edição foi realizada no Uruguai em 1930. Assim, uma seleção sul-americana e três Os países sul-americanos – Uruguai, Argentina e Paraguai – organizarão uma partida, uma em cada uma das finais da Copa do Mundo de 2030. Obviamente, a primeira dessas três partidas será realizada no estádio onde tudo começou, no lendário “Estadio Centenario .” “Em Montevidéu, especificamente para comemorar o centenário”, disse Infantino.

Satisfação para Pedro SanchesOntem, o rei atribuiu-lhe a tarefa de formar o novo governo. “A nomeação de Espanha, Portugal e Marrocos para organizar o Mundial de 2030 é uma ótima notícia e motivo de grande orgulho. “Demonstraremos a força do futebol do nosso país como campeões mundiais e trabalharemos para promover os valores da igualdade , solidariedade e competição saudável que devem acompanhar o desporto”, acrescentou o líder espanhol.

