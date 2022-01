Gamma Sarzana, um jogo de igual para igual com fortes emoções – esporte

Tudo aconteceu. A Euroliga desafiou o forte sentimento reservado e alguns empurrões depois de ultrapassar o banco português que parecia excessivamente nervoso. O jogo entre Hockey Sarzana Gamma Innovation e Valongo terminou empatado (6-6), prosseguindo na subida da tabela classificativa e a 12 de Fevereiro encontram-se como rivais em Portugal. O Sarzanese tinha grandes chances de vencer o split sozinho com todos os pontos, mas o Valongo provou ser uma equipe teimosa e de excelente caráter. Sob 3-1 no final do primeiro tempo, o português virou o jogo no segundo tempo e levou 4-3. Sarzanese estava no goleiro do Corona, certo de anular três cobranças de falta e um pênalti, e Paul Galbas, dono de um hat-trick. Mas, no geral, a atuação dos garotos Mirko Bertolucci foi louvável, sem contar a dos árbitros italianos que ficaram assistindo a briga na mesa técnica desencadeada pelo português e um golpe feio no rosto de Chico Rossi. Poucos minutos depois do final, Paul Galpas recuou na final por 6-6, atrasando tudo para o jogo em Portugal, onde seria necessário um grande jogo.

