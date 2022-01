Depois de Zacharias, viajei para levar Nandez também

mercado Você é Ainda não acabou. Depois de comprar um meio-campista nascido em 1996 Denise Zakaria Do Borussia Emgladbach por 4,5 milhões mais bônus (que terminam em junho) que estão vinculados aos bianconeri até 2026 por 3 milhões por temporada, e depois que o zagueiro foi retirado de Turim Federico Gatti de Frosinone (No entanto, chegará em junho), a Juventus tentará o processo até o fim encontrei nandez. jogador Cagliari Agradável com sua flexibilidade – ele pode desempenhar o papel de mezzala e ala no jogo de Allegri – o acordo geral sobre o noivado já existe, e a verdadeira dificuldade está no acordo com o clube da Sardenha. A Juventus está trabalhando em um formato de empréstimo com direito a reembolso, enquanto o Cagliari quer se comprometer com o reembolso, também vinculado à classificação dos bianconeri na Liga dos Campeões: As partes estão longe e as chances de conclusão do negócio estão em declínio acentuado no momento. Uma situação que ele pode aproveitar Roma definida pelo Nández Possível alternativa ao Diawara.