Italfutsal perdeu por 3 a 0 em amistoso contra Portugal

início de subida

–

A primeira prova começa em Vila do Conde para os Azzurri, ao perder por 1-0 aos três minutos graças a um golo de Thiago Brito. Há uma resposta da seleção nacional, o capitão Musumeci, Isgrò e o excelente Motta preocupam Edu. Mas Portugal, comandado por Braz, sabe sofrer, e também atacar quando necessário. No início do segundo tempo, Monteiro fez 2 a 0, com excelente chute de calcanhar de Zeke T, que cortou as duas pernas. O Super Pelopono fez uma defesa de 3 a 0 sobre Zeke para negar um hat-trick aos lusitanos, que tiveram uma vantagem muito melhor no segundo tempo. Bellarte tenta de tudo para consertar a partida comprometida, mesmo com 5vs4. Mas o trio português chegou, com bola perdida para Marcelinho e recuperação de Banny Varela. Domingo, jogo 2, ainda em Vila do Conde mas pelas 21h00 (hora de Itália), em direto no site da FIGC.