Os Azzurri brilharam em Portugal com 12 medalhas europeias – Vitave

Bivedem (Portugal) – Acaba de terminar em Bivedem o Campeonato Europeu de Hélice em Portugal, organizado pela Federação Internacional de Tiro e Caça Desportiva FITASC.

O desempenho da seleção italiana, comandada pelo Comissário Técnico Giuseppe Rudinghi, foi excelente, retornando à Itália com 12 medalhas: quatro títulos continentais, cinco medalhas de prata e três medalhas de bronze.

Na classificação aberta, infelizmente, nenhum dos italianos conseguiu chegar perto do pódio, mas no campeonato masculino Francesco Luigi Baldi Bergami Belluzzi de Roma, Antonio Passalacqua de Rudi Melese (ME) e Marco Rudengi de Roncadelle (BS) colocaram a medalha em volta. A sua equipa é prata com 38 pontos, e só os portugueses os venceram, os primeiros com 42 pontos.

O desempenho dos italianos foi, sem dúvida, excelente. Na competição individual, a belga Sophie Lenard mereceu a medalha de ouro. Mas só depois de vencermos Emanuela Barella na decisão. A siciliana de Rodì Milici (ME) empatou a adversária com 24 e na disputa de pênaltis rendeu-se a ela com +4 a +3. Para ela, recebeu uma bela medalha de prata, acompanhada do bronze conquistado por Federica Di Maria de Capina (RM) com nota 23. E para as italianas, desta vez com Paola Tattini de Valsamogia (BO), a prata também alcançou as equipas com 21 pontos. Atrás O primeiro concorrente português com 22.

Passando para o setor júnior, Francisco Mailaro do Fasano (BRA), Francisco Mario Piccolo da Summa Vesuviana (NA) e Davide Ruffo da Aprilia (LT) não subiram ao pódio individual, mas fizeram uma aparição pessoal no pódio da equipe para levar para casa a medalha. “Prata com 23.

O desempenho de “Amounts” foi absolutamente fantástico.

Gianfranco Bosio de Manerbio (BS), Pietro Mancini de Florença e Sebastiano Molinari de San Severino Marche (MC) são os novos campeões europeus por equipes com 19, assim como Aldo Camiciola de Narni (TR), Giuseppe Impalomini de Siracusa e Andrea Giovanni Marcello de San Donna di Piave (VE) entre os veteranos.

Além disso, Embalomeni com 25 e Kamyola com 24 conquistaram prata e bronze respectivamente.

Também impressionante exploração por parte dos nossos mestres. Na competição individual, Ezio Candiani, de Pordenone (PN), sagrou-se campeão europeu com 27 pontos e subiu ao pódio na companhia de Niccolò Vio, de Villabatti (PE), ficando com a medalha de bronze com 23 pontos. Os dois, acompanhados de Mauro Andreini, da Agliana (PT), voltaram ao pódio para também levarem no pescoço a medalha de ouro da equipe com um total de 24.

Equipe Elica Azul

homens: Francesco Luigi Baldi Bergami Belluzzi de Roma; Giovanni Biancozzi de Messina; Luca Facchini de Gardon Val Trompia (BS); Antonio Passalacqua de Rudy Melese (ME); Marco Rudengi de Roncadelle (BS).

Senhoras: Emanuela Barella de Rudy Melese (Oriente Médio); Federica Di Mattia de Capina (RM); Paola Tattini de Valsamoggia (BO).

júnior: Francesco Melaro do Fasano (BR); Francesco Mario Piccolo de Somma Vesuviana (NA); David Ruffo (LT) da Aprilia.

os idosos: Gianfranco Bosio de Manerbio (BS); Pietro Mancini de Florença; Sebastiano Molinari de San Severino Marche (MC); Bruno Tallarico de Roma; Gianluigi Turchi de Livorno.

antigo guerreiro: Aldo Camiciola de Narni (TR); Giuseppe Impalomini de Siracusa; Andrea Giovanni Marcello de San Donna di Piave (VE).

Mestre: Mauro Andreini para Agliana (PT); Ezio Candiani, de Pordenone (PN); Niccolò Vio de Villabatti (Pensilvânia); Giuseppe Rodinghi de Roncadelle (BS).