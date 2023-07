Grande festa para Fabio Del Medico Os dois ouros italianos foram comemorados na pista

Uma noite especial de festa e folclore, mas também com momentos de emoção em homenagem ao bicampeão italiano no circuito, o jovem Fabio Del Medico, organizada na colina Policca no restaurante “Lo Spigo” um dos patronos de Avane cujo presidente Alberto Mazzoni com os olhos brilhando, anuncia as importantes novidades da temporada 2024. Na próxima temporada, o Velo Club Scuola Ciclismo Empoli não criará times juniores, escolares e juniores, mas terá um grupo muito jovem e um time amador sub-23. , decisão que discutiremos em outra oportunidade.

De volta à festa com os chefes do ciclismo da Toscana Saveriomiti e o florentino Leonardo Gigli, cem convidados, duas horas de música, entrevistas, aplausos, selfies, troféus, emoções, em uma sala com duas camisas tricolores, parentes medalhistas de ouro Calma disse Fábio Del Medico, para contar a sua história no ciclismo, e já a pensar nos próximos Campeonatos da Europa em julho em Portugal.

As duas estrelas chegaram ao Campeonato Italiano Júnior de Ciclismo em Dalmine, na província de Bergamo, onde Del Medico derrotou a competição primeiro no sistema keirin e depois no sprint.

Antonio Manori