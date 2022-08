Longe da Premier League, Vieira Ko imediatamente

Crystal Palace – Arsenal 0-2: Estatísticas e boletim de jogo

Um gol para cada tempo

O novo atacante inicia imediatamente Gabriel Jesus Para “Gunners” Arteta (um órfão que defende os feridos Tomiyasu, antiga Bolonha), mas o primeiro a se tornar perigoso é O outro Martinelli brasileiro Isso é 4 ‘toca o recurso. Depois, há um dos mais inspiradores no início Zinchenko ucranianoque luta primeiro com o goleiro do time da casa Guaita (8′) e depois com suportar Sobre a ação do ângulo do próprio Martinelli: Cabeça H Arsenal na liderança (20′). Após a cabeçada de Edward Ramsdale a salvou Antes do intervalo (42 minutos), o Crystal Palace não conseguiu chegar ao empate no segundo tempo, que terminou com em dobro Para formar Arteta que Obrigado Guehi (Golo aos 85′) H comemoro Com um início bem sucedido para a liga.