Da Espanha – Um acordo foi alcançado entre Eintracht e Juventus sobre Kostik

Fiorentina e Milinkovic permanecerão e renovarão contrato com Viola: a combinação do caminho da Juventus As últimas notícias do conselho editorial da Sky Sports sobre o futuro de Nikola Milinkovic: O meio-campista deve permanecer na Fiorentina. Foi realizada hoje uma reunião entre as duas partes e a empresa com o jogador, e essa solução foi alcançada. O… Real Madrid – Juve: Perin e Locatelli são os melhores. Feijão também é bom. VLAHOVIC NO FINAL DO ESTADO Perrin 7 – Ele só foi atingido por um pênalti de Benzema, que ele esperava entre outras coisas. Em seguida, ele negou o gol várias vezes para o Real. Impressionante nas conclusões de Benzema e Carvajal. Danilo 5.5 – Vinicius é um péssimo agente e quando acelera ele luta para contê-lo. É o… AQUI TUTTOSPORT – Xavier Jacobelli: "JUVE, um jogo de perseguição de alta qualidade. Agora, tão divertido quanto Pirlo no torneio" Todas as segundas-feiras, a equipe editorial do Tuttojuve.com analisa os principais tópicos do nosso futebol usando um dos nomes mais conceituados da imprensa esportiva italiana, Xavier Jacobelli, colunista do Tuttosport. E aqui está o seu discurso: "Tão precioso quanto… Itália sub 18, convoca os franceses: quatro bianconeri atuais Um mês após a derrota injusta na final dos Jogos do Mediterrâneo com a França e a medalha de prata que poderia ter sido de um metal mais valioso, a equipe sub-18 volta a campo para o primeiro amistoso da nova temporada. AO VIVO TJ – Acabou o treino da Juventus. Amanhã partida para Tel Aviv 13h39 – Partida amanhã para Tel Aviv – A Juventus, através do seu site oficial, apresentou os detalhes da sessão de hoje: "A Juventus não para, a 10 dias da especial de 15 de agosto, que significará sua primeira aparição na Serie A no Allianz Stadium. .. .