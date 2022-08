Horários e programa completo. Como ver os eventos na transmissão ao vivo – OA Sport

Hoje, sexta-feira, 5 de agosto, um dia de esportes movimentado nos espera. Este intenso fim-de-semana de MotoGP começa com os treinos livres para o Grande Prémio da Grã-Bretanha. A Volta a Burgos, Volta a Portugal, Volta à República Checa e Volta à Polónia continuam no que diz respeito ao ciclismo. Os torneios de tênis desta semana e o Campeonato Mundial de Canoagem de Velocidade estão progredindo.

A Itália enfrentará Israel na Copa da Sardenha de Polo Aquático Feminino, também espaço para a Copa da Itália de Futebol, o Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, torneios de golfe e muito mais. Segue abaixo o calendário completo, a programação detalhada, todos os horários dos eventos esportivos agendados para hoje, sexta-feira, 5 de agosto, e a programação das transmissões televisivas e ao vivo.

Calendário esportivo na TV hoje (sexta-feira, 5 de agosto)

Sexta-feira, 5 de agosto:

07:00 Rally – Rali da Finlândia, nove etapas especiais (sem TV ao vivo / transmissão ao vivo)

09.10 GOLF (DP World Tour) – Cazoo Open, Round 2 (TV ao vivo no Eurosport 1 a partir das 17h; ao vivo no Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN a partir das 17h)

10,00 MOTO3 – British GP, Free Training 1 (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

10,55 MOTOGP – British GP, Free Training 1 (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

11h30 CICLISMO – Tour da República Tcheca, Fase 2: Olomouc-Pustevny (sem TV ao vivo / transmissão planejada)

11,55 MOTO2 – British GP, Free Training 1 (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

12h40 CICLISMO – Vuelta a Burgos, Fase 4: Torresandino-Ciudad Romana de Clunia (Live on Eurosport Player, Discovery + a partir das 15h00)

12h50 GOLF (PGA Tour) – Wyndham Championship, Round 2 (Ao vivo no Eurosport 2 a partir das 20h; AO VIVO no Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN a partir das 20h)

13.20 CICLISMO – Volta a Portugal, Fase 2: Vila Franca de Xira-Elvas (sem esquema de live stream/streaming)

14.15 MOTO3 – British GP, Free Training 2 (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

14h35 CICLISMO – Tour da Polônia, Fase 7: Valsic-Cracóvia (TV ao vivo / transmissão não planejada)

15h00 SPEED CANOE – Campeonato Mundial, Semifinal (Ao vivo em canoeicf.com)

15.10 MOTOGP – GP da Grã-Bretanha, Free Training 2 (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

15h30 Atletismo – Copa do Mundo Sub-20 da FIFA, Eliminatórias e Qualificações (TV ao vivo no RaiSport; ao vivo no RaiPlay)

16.10 MOTO2 – Great Britain GP, ​​Free Training 2 (TV ao vivo na Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; ao vivo na Sky Go e Now Tv)

17h45 Futebol (Copa Itália, segunda rodada) – Cagliari – Perugia (TV ao vivo no Canale 20; AO VIVO no Mediaset Play)

18h00 Futebol (Copa da Itália, segunda rodada) – Udinese-Ferralbe Salo (TV ao vivo na Itália 1; AO VIVO no MediaPlay)

18h00 PADEL – Premier Padel Major (TV ao vivo no Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; ao vivo no Sky Go e Now Tv)

18h00 Tênis – ATP 500 Washington, Quartas de final (TV ao vivo no Supertennis alternando com outros torneios da semana; transmitido ao vivo no supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv)

18h00 TÊNIS – WTA 250 Washington, Quartas de final (TV ao vivo no Supertennis alternando com outros torneios da semana; transmitido ao vivo no supertennis.tv, SuperTenniX)

20h00 TÊNIS – WTA 500 San José, Quartas de final (TV ao vivo no Supertennis alternando com outros torneios da semana; transmitido ao vivo no supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv)

20h00 Polo Aquático Feminino (Copa da Sardenha) – Itália e Israel (Ao Vivo no RaiSport; Ao Vivo no Rai Play)

20h30 Futebol (Bundesliga) – Eintracht Frankfurt-Bayern Munich (TV ao vivo no Sky Sport Uno; ao vivo no Sky Go)

21h00 Futebol (Premier League) – Crystal Palace – Arsenal (TV ao vivo no Sky Sport Football; ao vivo no Sky Go)

21h00 Futebol (Ligue 1) – Lyon Ajaccio (TV ao vivo no Sky Sport Calcio; ao vivo no Sky Go)

21h00 Futebol (Copa Itália, segunda fase) – Lecce-Cittadella (TV ao vivo no Canale 20; ao vivo no Mediaset Play)

21.10 Boxe – Título superpeso da UE, Rigoldi vs Eloyan (ao vivo no RaiSport; ao vivo no Rai Play)

21.15 Futebol (Copa Itália, segunda fase) – Sampdoria-Reggina (TV ao vivo na Itália 1; AO VIVO no Mediaset Play)

22h00 Atletismo – Copa do Mundo Sub-20 da FIFA, semifinais e finais (TV ao vivo no RaiSport; ao vivo no RaiPlay)

Sábado, 6 de agosto:

02:00 Tênis – ATP 250 Los Cabos, Quartas de final (TV ao vivo no Supertennis alternando com outros torneios da semana; transmitido em supertennis.tv, SuperTenniX e Tennis Tv)

