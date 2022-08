“Manchester United, Seych e Cisco ideias para o ataque: Ronaldo na balança”

Cristiano Ronaldo, o futuro ainda é incerto

De acordo com relatos do ‘The Sun’, o atacante marroquino está prestes a se tornar a primeira escolha do United no ataque para completar uma divisão confiável no momento. Sancho, Rashford E a Marcial, O que parece que ele estava destinado a jogar seu primeiro jogo da Premier League contra o Brighton, mas também está claro para Cristiano Ronaldo. No entanto, o português continua separado em casa, e a rixa com o treinador e o ambiente pioraram depois que CR7 deixou Old Trafford após ser substituído no primeiro tempo durante o amistoso. Rayo Vallecano.