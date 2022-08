A comitiva do atacante chileno estava no local, mas a fumaça branca não estava mais presente. Para Milinkovic dentro ou fora na sexta-feira

Sanchez: “Perto do adeus? Ainda não. Quero jogar e vencer”

Depois de jantar com seu empresário para avaliar a decisão com a Inter, Alexis Sanchez tentou se esquivar das perguntas dos repórteres que o esperavam ao sair do restaurante: “Em breve para me despedir? Ainda não. Quero jogar e vencer.., Leo É assim. Mensagem para os torcedores do Inter? Ainda é cedo.” Frustrado? Eu esperava algo mais? Não, mas sempre há algo mais.

Sanchez e Felicevic no jantar para levar o ponto sobre a solução com o INTER

Depois de se reunir esta tarde com os dirigentes nerazzurri, Fernando Felicevic e Alexis Sanchez jantaram juntos esta noite para avaliar as negociações sobre a rescisão do contrato com a Inter. As duas partes ainda não chegaram a um acordo final, e ainda há muitas questões a serem tratadas, sendo a principal delas a indenização por rescisão. No entanto, o clube está confiante em uma solução no curto prazo, o agente chileno está trabalhando para convencer seu cliente a fechar o relacionamento com os Nerazzurri e responder favoravelmente à oferta do Marselha.

Sanchez, o encontro internacional na sede

A reunião para decidir o futuro de Alexis Sanchez aconteceu na sede do Inter. Diretor esportivo Piero Ausilio, agente do atacante chileno Fernando Felicevic e agente Rocco Dozzini: em cima da mesa um acordo de rescisão de contrato, com o Marselha ao fundo. O cara a cara durou cerca de duas horas, mas foi inconclusivo. Há otimismo, mesmo que falte fumaça branca em todos os detalhes. Voltaremos a falar sobre isso em breve.

Apenas Milinkovic está ausente, mas a concorrência é ampla

Uma peça e um mercado fechado sem saídas. O Inter está essencialmente carente de uma alternativa numérica para Ranokia e sempre esteve de olho em Milinkovic. Com isso dito, a Fiorentina pediu 15 milhões (oferta 12 até agora) e quer encerrar a discussão até sexta-feira, que é o prazo que o clube roxo do zagueiro terá para não permitir mais que ele seja titular. Entre outras coisas, a concorrência é ampla, desde a Juventus, que não pode fechar a operação no momento, ao Tottenham que já conversou com Ramadani, o agente sérvio.

El Sassuolo testa o Atlanta Pinamonte

Sassuolo não está desistindo de Andrea Pinamonti. Na verdade, Neroverde está tentando ultrapassar a Atalanta, que atualmente lidera, no caso da venda de Giacomo Raspadori, na mira de Juventus e Napoli. É por isso que os moradores de Bérgamo querem definir o processo esta semana para antecipar o relançamento do Sassuolo: Inter pede 20 milhões, a oferta da Atalanta é 15. Também se discutem maneiras de se mover: os Nerazzurri querem uma venda final ou um empréstimo com resgate obrigação.

Chelsea, substituto de Walker Peters para bonecas

Há um ‘Plano B’ no Chelsea para o caminho certo se o acordo de Dumfries com a Inter não for feito. Com a noiva de Azpilicueta, Barcelona, ​​​​o clube inglês havia identificado Walker-Peters como uma alternativa aos Nerazzurri no exterior. O valor do jogador é estimado em cerca de 30-35 milhões de euros.

Não até 30 milhões para bonecas

A Inter rejeitou a oferta do Chelsea por Denzel Dumfries. Os Blues colocaram, conforme relatado por Nicolo Scherra, 30 milhões de euros, incluindo bônus.