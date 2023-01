Bento XVI também foi um pensador matemático

Sua meditação teológica às vésperas da Copa do Mundo mexicana deixou sua marca. Há uma razão profunda para a relação entre catolicismo e esportes

Joseph Ratzinger foi um “pensador matemático”? Muitos estão se concentrando nestes dias Indícios externos sobre a relação entre o Papa Emérito, falecido em 31 de dezembro, e o esporte, desde seu apoio ao Bayern de Munique, a “seleção nacional” de todos os bávaros da qual Ratzinger também foi membro honorário, até os muitos encontros públicos com atletas e campeões organizados durante seu pontificado. Algumas das vozes cultas também se lembraram das vozes curtas e interessantes Reflexões Teológicas Matemáticas escritas em 1985 às vésperas da Copa do Mundo Mexicanaao qual voltaremos.

é claro, À primeira vista, a formação e o percurso de vida de Bento XVI podem ser imaginados a partir dos percursos da vida desportiva: bibliotecas ascéticas f A tarefa é pensar a relação com o divino primeiro, as câmaras secretas do Vaticano e a difícil tarefa de conduzir o rebanho cristão para o anúncio da salvação posterior. Nada tem a ver com os sons e ruídos dos estádios e ginásios, com a necessidade de não pensar muito, ou de não pensar plenamente, que se exige dos atletas de competição, ou com o incumprimento, ou com um papel social, o esporte, que não tem transgressão de signo, mas, ao contrário, sentimentos – às vezes quase animais em sua natureza elementar – são excitados e desencadeados em um ritmo constante.

mundos de distância Mesmo por ocasião de uma proximidade sem precedentes, como nos retiros de verão do então cardeal alemão nos vales do sul do Tirol de onde provinha o ramo materno de sua família, onde é possível imaginá-lo imerso em suas leituras teológicas e filosóficas em a Abadia de Novacella, onde os jogadores da Serie A se retiram para suar depois de alguns quilômetros. Mas Há uma razão profunda para a relação de Bento XVI com a teologia e o esporte católicosque se move em três direções que tentaremos analisar brevemente.

primeiros medos globalismo. Nenhum item possui mais hoje Atratividade e poder global do esporte, e especialmente as duas grandes expressões, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de Verão, cunhadas pelo espírito aristocrático francês de De Coubertins e Rimets. Não há um timbre cristão na origem desses grandes eventos, mas semelhanças muito fortes com as perspectivas do catolicismo são atestadas pelo sentido etimológico do termo “católico”, que significa precisamente universal. Embora marcado por objetivos e propósitos diversos, o pensamento católico não pode prescindir de tão poderosa participação unificadora. Não é por acaso que as reflexões de Ratzinger acima mencionadas foram concebidas no período que antecedeu a Copa do Mundo do México em 1986, e também não é por acaso que, durante o século XX, a ligação secreta entre papas e esporte foi objeto de um artigo extremamente preciso de . Antonella Stillitano foi criada, sobretudo próxima dos grandes eventos planetários acima mencionados, e nesta perspectiva não pode deixar de ter um valor simbólico mais forte do que o fato de Roma, a cidade mais cosmopolita no que diz respeito ao político, jurídico e espiritual. As pessoas que a habitaram, incluindo os cristãos, acolheram ambos os eventos em questão. É por isso que evocar Pão e circo Feita por Ratzinger em seu pensamento sobre o esporte cheio de simpatia, e mostra o reconhecimento da necessidade antropológica de assistir a corridas e competições Totalmente desprovido do sentido negativo a que sempre se atribuiu o dito de Juvenal.

A segunda tendência diz respeito Pessoal. É notória a importância que esta corrente teve na formação dos jovens do pensamento teológico de Ratzinger, com atenção dirigida ao chamado pessoal de Deus capaz de transcender a existência do crente através da vibração e envolvimento de suas ações interiores e práticas . Doutrina não é só de conceitos, mas antes de tudo das pessoas que acreditam. Vamos dar um novo salto para organizar pensadores matemáticos: Onde começou o diálogo ocorrido na primavera passada na Biblioteca Apostólica do Vaticano entre o cardeal José Tolentino e José Mourinho, com base em sua candidatura conjunta? De uma referência à “figura matemática” do filósofo português Manuel Sergio, figura importante para cada um dos interlocutores, e de uma das suas ideias luminosas: não há tiros, mas pessoas que disparam. Só para dar um exemplo, Messi é uma pessoa, não uma entidade etérea colocada acima dos assuntos humanos, mídia ou simulações estatísticas. E ai de pensar que no esporte tudo se resolve na aparência de corpos preparados para o esforço de excitar multidões, O interior também pertence ao campo esportivo e é um componente crucial do mesmoPorque todo herói tem um coração cruzado e cheio de dúvidas, esperanças, tormentos, medos e frustrações. Por isso, todo atleta que se prepara para as competições e aguarda seus resultados é sempre incrédulo, mesmo que não seja crente, associado à oração, à invocação humana de ajuda, proteção e conforto.

É claro que os objetivos divergem, o caráter cristão é dedicado à transcendência e ao triunfo sobre a vitória sobre a morte chamada salvação eterna, que não é obtida por si mesma, mas pela graça divina e pela fé na graça divina, Dimensões irredutíveis para cada medida matemática, para cada período de treinamento, para cada análise de jogoCom cada golpe de sorte ou talento. Mas esse interesse pelas pessoas é um importante ponto de encontro entre os dois mundos, no rescaldo do primeiro grande encontro, as muitas metáforas matemáticas usadas por São Paulo, no sentido histórico-linguístico das artimanhas de um político experiente, em termos da teologia matemática um dos poucos testemunhos no mundo antigo que não nos fala de um resultado Concursos – vitórias e sua formação por estátuas ou canções – mas sobre o caminho espiritual que os precede, o remédio da fadiga, a disciplina interior, o esforço da vontade. O pensamento cristão na modernidade sempre exaltou a dignidade humana e a profundidade moral de ser um atleta como nenhuma outra tradição cultural europeia.sem fanatismo e preconceitos negativos, aspectos que se repetem persistentemente nas diversas intervenções de Bento XVI no esporte.

A última tendência é aquela que o sinal de Ratzinger abriu para Futebol como ‘unido’, uma grande lição (que se estende a todos os esportes coletivos) sobre vencer por meio de relacionamentos e não por egoísmo, e não é por acaso que São Paulo falava dos cristãos como atletas capazes de “lutar juntos”. Aqui está a pedra de tropeço. O esporte competitivo pode realmente conciliar-se sem problemas com o horizonte do cristianismo? Embora o pensamento cristão acolha o poder universal do esporte e sua poderosa marca moral, ele não pode realmente aceitar sua principal verdade fundamental.. O segredo dos campeões reside na humildade, ou melhor, numa ambição imoderada, pagã, obsessiva e alucinatória, para a qual a humildade, quando dita verbalmente, é muitas vezes apenas uma cobertura básica, ou, nos esportes coletivos, uma imposição exigida pelas regras do campeonato. jogos. ? Nos dias de despedida de Bento XVI, o mundo comentou e discutiu a notícia dos mil milhões de euros que Cristiano Ronaldo aceitou para levar os seus talentos ao Golfo Pérsico.

Seria muito fácil descartar esse fato como uma sedução diabólica do materialismo individualista dos modernos.O esporte, com sua riqueza moral e pessoal analisada acima, deveria tentar se manter afastado dele. É uma leitura superficial, Desde que Cristiano Ronaldo fez a fortuna que já acumulou durante os vinte anos de sua carreira, ele atendeu a todas as necessidades materiais pessoais e, pelo menos, a vinte gerações de seus descendentes. O verdadeiro sinal de um grande contrato é bastante a realização de outro desejo, não material, mas muito espiritual, que deve ser reconhecido como o primeiro, o melhor, o mais forte e, portanto, o mais invejável, a condição Nesse caso, ele é punido com a possibilidade de aparecer na frente de todos no rankinga classe de atletas mais bem paga de todos os tempos, que inclui atletas de todas as idades e modalidades.

O futebolista português com o seu ego egoísta Não representa uma traição aos valores do esporte, mostra-o em sua essência, que permanece até na modernidade o espírito da rivalidade homérica, purificado pela violência física, mas acrescido de orgulho.Pois enquanto todo herói grego sabia que nunca poderia se tornar forte demais, para não perturbar os deuses e arriscar sua punição, hoje a vontade pode se espalhar sem freios.