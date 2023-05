Sinner venceu Kokkinakis (6-1, 6-4) segue AO VIVO

Roma – segundo turno para Internacional da Itália Em andamento em Roma em A terra vermelha do Foro Italico. Hoje (12 de maio) kafir (Estreando como Djokovic) venceu o australiano Kokkinakis em rodadas consecutivas: 6-1, 6-4. tarde Funini Ele enfrenta Kecmanović, então quatro italianos (Trevisan, Giorgi, Pigato e Paolini) no campo feminino. Siga-a direto hoje.

14h35

Auger-Aliassime foi instantaneamente eliminado

Estreia derrotando Felix Auger-Aliassime no Internationale d’Italia. O tenista canadiano, 10.º classificado no mundial e no ranking, que entrou na competição na segunda fase, rendeu-se ao australiano Alexei Popyrin, 77.º classificado no ranking internacional, vindo das eliminatórias com um resultado de 6-4 4- 6 7-5. Outros resultados do segundo turno: Cameron Norrie (JBR) b. Alexander Muller (FRA) 6-2, 6-3; Francisco Sirondolo (ARG) b. Yiping Wu (chinês) 4-6 6-2 6-3.

14h23

Assustador é bom em sua estreia

A aparição positiva de Maria Sakkari no Campeonato Internacional Italiano. A tenista grega, 8.ª do ranking mundial e nona do sorteio, entrou diretamente na segunda eliminatória, eliminando a checa Barbora Strycova, por 6-1, 6-3. Nos outros resultados da segunda rodada: Lyudmila Samsonova (Rus) b. Anett Kontaveit (Leste) 6-3 6-3; Julia Graber (OT) b. Jill Tishman (SUI) 7-6 (4) 5-7 6-3.

13h50

Trevisan vence o primeiro set

O jogo está sob controle para Martina Trevesanãoque leva o primeiro set 6-3 e lidera contra ela Muchova.

13h45

Trevisan em campo, Fognini esperou

No momento, o desafio está sendo jogado em Pietrangeli Trevisan Moshovavai depender de você Fábio Funini E Miomer Kekmanovic.

13h18

Errado: “Estou bem”

“Com certeza estou bem, isso é o mais importante. Fiz uma pausa e hoje estou muito feliz por estar de volta ao campo. Não foi fácil, estava um pouco de vento e depois o sol. Estou feliz com este meu primeiro jogo, mal posso esperar para jogar os próximos. O 1000 The doze-day spread você prefere os jogadores mais jovens? Não posso dizer se é melhor para nós, jogadores jovens ou para os mais experientes. Acho que em termos de jogar e melhorar o tênis, posso me desenvolver mais nesses dois anos”.. Sinner disse isso, aos microfones da Sky Sports, no final da partida de hoje em Roma.

12:50

Sinner-Kokkinakis, um domínio italiano

Graças ao sucesso de hoje, o tenista do sul do Tirol tem uma vantagem de 3 a 0 na comparação direta com o australiano. Sinner fez uma partida perfeita na quadra central do Foro Italico, aproveitando ao máximo seu saque e marcando 25 tacadas vitoriosas: agora o espera o vencedor da partida entre o russo Alexander Shevchenko e o argentino Sebastian Paez.

12:40

Nuri venceu Muller em dois sets: 6-2, 6-3

Vencedor em dois sets para o tenista britânico, que encontrará o vencedor na partida entre De Minaur e Vucovich na terceira rodada.

12:36

palavras do pecador

A primeira partida é sempre difícil – O italiano confirma no final do desafio que venceu o australiano Kokkinakis – Este é um torneio muito especial para mim, sempre tem muita gente disposta a torcer por mim. Eu mal podia esperar para entrar em campo. Você serviu muito bem, estou satisfeito com meu desempenho. Vou tentar jogar melhor na próxima partida. Amanhã poderei descansar, vamos ver como será o próximo turno.

12:30

O errado fecha o jogo!

O Sinner passou da segunda rodada da Liga Italiana de Futebol ao derrotar o australiano Kokkinakis em dois sets: 6–1, 6–4 em uma hora e dezessete minutos de jogo.

12:26

Kokinakis preenche a lacuna: 4-5

O australiano anula o match point de Sinner com uma cabeçada. Mas agora o italiano vai sacar na partida.

12:19

Corridas defeituosas: 5-3!

A partida é zero para o italiano, que leva 5 a 3. O australiano Kokkinakis serve para permanecer no jogo.

12:14

Sinner coloca o primeiro tempo na sétima entrada!

Gols italianos na hora certa: Tirol do Sul respondeu bem a Kokkinakis e venceu a sétima partida do Grupo B. Pecador leva 4-3.

12:09

A falta continua sacando: 3 a 3

O segundo set seguiu equilibrado, e o italiano voltou a sacar com muita eficácia ao vencer o sexto game.

12:05

Kokkinakis retorna: 3-2

Melhorando significativamente seu saque, o australiano conseguiu manter Sinner à distância.

12h00

A falta empatou o placar: 2 a 2

O italiano ganha sua vez de sacar dando algumas chances ao adversário.

11h55

Kokkinakis aproveita erros de Sinner: 2-1

O australiano mantém a sua vez de servir, para Sinner, o primeiro passe vazio da partida com faltas injustificadas a favor do adversário.

11h51

O infrator mantém o turno de rebatidas: 1-1

Mesmo com alguns erros, Jannik Sinner empatou o número de partidas no segundo set. O Tirol do Sul liderava por 40 a 0, depois cedeu dois pontos ao adversário antes do final.

11:46

O australiano avança no segundo set: 1-0

Kokkinakis vence o primeiro game melhorando seu saque. Sinner recupera dois pontos e se rende ao oponente.

11:39

Sinner vence o primeiro set!

O italiano venceu o primeiro set por 6-1. Uma excelente partida para o tenista italiano que aproveita ao máximo seu saque. Uma configuração muito rápida: apenas vinte e sete minutos para fechar o primeiro jogo.

11:36

Outra pausa para o pecador! 5-1

Favorecido por dupla falta do adversário, Sinner quebrou o saque do australiano. Agora o Tirol do Sul servirá para o grupo.

11:30

Pecador sobe 4-1!

Jogo de raspadinha para o Tirol do Sul. Sinner está estacionado, cedendo pouco ao adversário e contando com seu serviço impecável até aqui.

11:26

Kokkinakis se reveza

Graças a três faltas de Yannick Siner, o australiano venceu a primeira partida: 3 a 1 para o italiano

11h21

O malfeitor também vence a terceira partida!

Um grande começo para o tenista italiano, que ainda não cedeu um único ponto ao adversário. Tirol do Sul lidera por 3 a 0 no Grupo A

11:19

Pausa errada! O italiano está vencendo por 2 a 0

O australiano Kokkinakis desiste do saque e revela vários problemas no saque. Durante o primeiro tempo da partida, Sinner liderou por 2 a 0 no primeiro set.

11:15

Sinner venceu o primeiro jogo: 1-0

O tenista italiano vence a primeira partida sem que o adversário cedesse pontos. Jogo zero!

11:10

O pecador ganhou o lote

Os tenistas da quadra central receberam uma onda de aplausos. O tenista azul ganhou o sorteio e sacará primeiro.

11:05

Central de espera

Os espectadores na Centrale del Tennis estão esperando os jogadores entrarem em campo: Jannik Sinner está pronto para desafiar o australiano Kokkinakis: chegar à terceira rodada do Internazionali d’Italia BNL está chegando. O vencedor da partida enfrentará o vencedor do desafio entre o russo Shevchenko e o argentino Paez na terceira rodada.

10h55

Quatro italianas em campo no torneio feminino

No torneio individual feminino, estarão em campo quatro tenistas italianas. Martina Trevisan enfrentará a tcheca Karolina Moshueva (às 12h30), Camila Giorgi enfrentará a russa Ekaterina Alexandrova (às 15h30), Lisa Pigato enfrentará a russa Daria Kasatkina enquanto à noite (20h30) Jasmine Paolini jogará contra Elena Rybakina do Cazaquistão.

10h45

À tarde há Fognini

Depois de um desafio extenuante, que Murray venceu, Ao meio-dia, Fabio Fognini volta ao estádio às 14h para enfrentar o sérvio Miomir Kecmanovic.. Um precedente entre os tenistas, em Montecarlo em 2021, quando o italiano venceu em dois sets com placar de 6-2, 7-5.

10:40

Outros jogos matinais

Às 11h00, à mesma hora do jogo no centro da cidade entre Sener e Kokkinakis, haverá mais três encontros: O canadense FelixAuger-Aliassime enfrentará o australiano Alexei PopyrinFrancês Alexander Muller enfrentará o britânico Cameron Norrie Enquanto os chineses WuYibing enfrentará o argentino Francisco Sirondolo.

10:35

Balanço da Sinner em 2023

O tenista italiano voltou às quadras do Internazionali d’Italia BNL, em Roma, depois de perder o torneio de Madri e se aposentar em Parilona. Em 2023, Janik Sener disputou 32 partidas, vencendo 26 e perdendo 6.

10:25

Desconto

Thansi Kokkinakis nasceu em 10 de abril de 1996 em Adelaide. Tenista australiano de ascendência grega. Atualmente é o número 104 no ranking da ATP. Durante sua carreira, ele venceu apenas um torneio ATP em Adelaide em 2022.

10:15

Sinner-Kokkinakis: Antecedentes

Este é o terceiro confronto entre o italiano Yannick Sinner e o australiano Tanasi Kokkinakis. A balança está a favor da tenista sul-tirolesa que venceu os dois desafios. O primeiro confronto aconteceu em Cincinnati em 2022, e neste ano Sinner venceu Kokkinakis em Adelaide.na casa do seu adversário.

10:10

Sonego comemora, mas não brinda!

Ontem Lorenzo Sonego venceu sua primeira partida no Internazionale d’Italia BNL. Ao final da partida, o tenista turinense teve a oportunidade de comemorar seus 28 anos na sala de imprensamas depois de abrir a garrafa, evite torrar… (Leia tudo)

09:59

O pecador está pronto para aparecer pela primeira vez

é um dia Yannick Pecador Em Roma, com o Tirol do Sul a estrear-se nesta edição do Internazionali d’Italia. O jogador de 21 anos do Tirol do Sul (nº 8 da ATP) desafiará a equipe Centro Foro Itálico australiano de 27 anos Thansi Kokkinakis (No. 104 ATP) com 11 partidas definidas.

Roma, Foro Itálico