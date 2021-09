Udinese, Marino na Soppy e Beto: “uma joia”

Udine – EU ‘Udinese Ele apresentou os dois últimos sucessos do mercado para seu canal de TV oficial: Brandon chuvoso NS tem que betoncal; Para homenagear o Diretor Técnico do Distrito Pierpaolo Marino: “Soppy me lembra Edgar Davids Para o tiro que eu fiz destrutivo“Ele enfatizou. Enquanto Di Beto ergueu os atributos do meio para a frente na corrida:”que isso atacante moderno Que apesar do seu físico impressionante tem o talento da velocidade, remates repentinos na área de golo e capacidade de ataque à balizaSoppy, um ex-jogador do Rennes, se apresentou aos novos torcedores com uma atitude que certamente deixaria os torcedores da Juventus felizes:na minha indústria – admite – será muita competiçãoSó existe um lugar para competir, mas isso é bom no futebol porque ajuda os jogadores a darem o seu melhor. O jogador que mais me impressionou é maioneseSempre um trabalhador esforçado para dar conselhos. Eu o considero um irmão mais velho em quem confiar. Udine é uma cidade muito bonita e tranquila, o que ajuda a focar no trabalho diário. Eu vi que os fãs são muito ativos nas redes sociais e mal posso esperar para conhecê-los pessoalmente. joti Ele me causou uma boa impressão e me mostrou que estava feliz com a minha chegada“