Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: Griezmann vence França, Portugal e Holanda em alta | Notícia

O Transalpines venceu a Finlândia por 2 a 0 com dois gols do atacante do Atlético. A equipe Lusitania venceu por 3-0 no Azerbaijão, 6-1 às custas do Orangi da Turquia

o França Retorne à vitória em Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022: 2-0 em casa para Finlândia Obrigado prop Griezmann. dominar Portugal NS Holanda: Os Lucitanos passam por 3-0 em Azerbaijão Com Bernardo Silva, Andre Silva e Jota, enquanto Orange venceu Turquia 6-1 com o trio Debye Redes Classen, Till e Malin. cinco redes para Dinamarca (5-0 para Israel) H Noruega (5-1 em Gibraltar com três gols de Halland).

grupo A

Quarta vitória em cinco partidas para Portugal, Quem anda por Baku e vence por 3 a 0 em um estádioAzerbaijão a partir de Gianni de Biasi. O Santos assumiu a liderança aos 26 minutos: lançamento de Bruno Fernandez e excelente chute de Bernardo Silva, que, com a ajuda da trave, conseguiu levar as malas. Aos cinco minutos, os lucitanos dobraram: após cruzamento de Bruno Fernandez, o toque de Jota zombou do goleiro Magomedaliev e se tornou um passe crucial para André Silva, que agradeceu com um gol em branco e fez o gol por 2×0. Depois de várias ocasiões para os convidados, o encontro termina oficialmente aos 75 minutos, com cabeceamento de Jota com a ajuda de Cancelo: Portugal vence por 3-0 e mantém o primeiro lugar do Grupo A com 13 pontos.

Escorregando para o segundo lugar lá Sérvia, Não excede 1-1 no campoIrlanda. Os visitantes chegaram à vantagem aos 20 minutos graças a um golo da Lazio Milinkovic-Savic, que acertou num canto que Tadic cabeceou de cabeça e bateu Pazono. Mas apenas aos 87 minutos, o autogolo de Milinkovic deu aos donos da casa um ponto inesperado: com este empate, a Sérvia está a 11 e -2 à frente de Portugal, enquanto a Irlanda sobe para dois pontos e desiste do jogo.

grupo d

Depois de dois empates consecutivos, França O campeão mundial volta ao sucesso e se estende à liderança do Grupo D graças a 2-0 em casa contra Finlândia. O desafio é lançado aos 25 minutos, graças a Griezmann receber o banco na área de Benzema e marcar com um grande ângulo de fora. Aos 54 minutos, a dobradinha do atacante do Atlético, que cobra passe na área de Dubois e vence Hradecky na zaga, para dar três pontos muito importantes ao cruzamento: Ucrânia e Finlândia, segunda colocada, agora em -7 . . No entanto, a partida é igual e surpreendente no Zenica: o confronto termina em 2 a 2 entre Bósnia e Cazaquistão. Parece que Pjanic, com golo e assistência, contribui para o regresso dos donos da casa, mas os convidados, que saíram na frente no início da segunda parte com Kuat, empataram aos 95 minutos com Zinotdinov: as duas equipas mantiveram-se em jogo. o mesmo nível. Fundo com 3 pontos, para -2 do segundo lugar para a Ucrânia.

grupo F.

o Dinamarca Não para e faz seis em seis graças a 5-0 reduzido para Israel. A partida já acabou depois de meia hora de jogo: Poulsen, aliás, aproveita a vantagem aos 28 minutos com um passe de Damsgaard, enquanto aos três minutos é o Milan Kier quem assina uma dupla de cabeçada. Aos 41 minutos, aqui por 3-0, uma obra-prima de Skov Olsen, que recolhe o lado do Damsgaard e acerta rapidamente no cruzamento dos pólos. No segundo tempo, a Dinamarca também encontrou o pôquer com um gol de Delaney (58), mas a última pontaria foi de Cornelius na recuperação (5-0 a 91). Israel é rebaixado para o terceiro lugar devido ao sucesso da Escócia, que graças ao pênalti de Dykes aos 30 minutos passa para a Áustria e chega a 11 pontos contra 10 de Zahavi e seus companheiros. O desafio entre os últimos da classificação vai para as Ilhas Faroé, que venceram por 2-1 e passaram para 4, deixando a Moldávia em 1.

Grupo G

EU ‘Holanda Vingança de nocaute da primeira estação e humilhação Turquia, 6-1 retumbante oprimido. O placar muda depois de apenas 55 segundos: Klassen faz um grande gol com Depay e vence Kakir. Aos 16 ‘, a mesma obra-prima, mas com peças espelhadas, com o atacante do Barcelona trocando com o meio-campista do Ajax e bolsas. Aos 38 minutos, foi 3 a 0, com Soyuncu colocando Klassen na área, e Depay fechando a partida novamente, com a situação se agravando aos 44 minutos quando o zagueiro do Leicester, já cartão amarelo, marcou o número 10. Van Gaal e deixa a Turquia às dez. A Holanda marcou mais três gols no segundo tempo novamente com Depay, Tell e Malin e venceu por 6-1 (na recuperação marcou abaixo), e terminou em primeiro no Grupo G. Aos 13, no entanto, também há haaland noruega, Quem contribuiu com um hat-trick no jogo da sua equipa contra o Gibraltar com um resultado de 5-1: Thorstedt e Sorloth também marcaram para os anfitriões e Stitchie marcou para os visitantes.

grupo h

A posição do grupo H não muda: os três primeiros venceram os três últimos e dividiram a classificação. lá Croácia Ele venceu a Eslovênia por 3 a 0 graças aos gols de Levaga (33), Pasalic (66 minutos com passe de Perisic) e Vlasic (94), e chegou a 13 pontos com a Rússia marcada por Smolov (10) e Bakiyev (pênalti 84). Malta 2- 0. Por fim, a Eslováquia estendeu para Chipre por 2-0 com Schranz (55) e Kocelnik (78) e ultrapassou a Eslovênia para ficar com o terceiro lugar, longe da Rússia e da Croácia, que são +4.