Elisabetta Canales, um documentário sobre sua estreia no ringue

Roma – estreou no kickboxing, Elisabeta Canales. E sua aparência incrível a fez se tornar muito Protagonista de pequenos documentos assinados DAZN Está disponível exclusivamente na plataforma de transmissão desportiva. Elisabetta conta para o insider sobre sua paixão por essa disciplina, seus treinamentos, a preparação atlética necessária e a paixão que teve em sua primeira partida na 12ª edição do Kick and Punch Night, contra Rachel Muratori, de 21 anos. , que desembarcou no esporte depois de um passado na dança clássica.

Reportagem Doku em Canalys

Há também espaço para o treinador excepcional que acompanha Elisabetta há anos em sua trajetória de treinamento no Kick and Punch Lounge: o campeão Angelo Valente, que em sua carreira de lutador conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais. “Tem jogadores na equipe que fizeram aquecimento, e todos estavam animados e felizes. É algo que me dá muita energia e me anima. Eu nunca teria entrado no ringue se não tivesse o Ângelo no canto. Você não escolhe este esporte por acaso”, disse Canales. Sobre ela estou chegando ao DAZN aOutros conteúdos especiais que você verá como a heroína do thriller de esportes de combate.