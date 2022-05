Viva o Milan, a festa do Scudetto com os fãs

Partida da Casa Milan a partir das 18h, depois Campione d’Italia em um passeio pelas principais ruas de Milão até a Piazza del Duomo

Depois de conquistar o Scudetto no Estádio Sassuolo, tornou-se Milão Planejando uma festa com as massas a Milão. Tudo vai se desenrolar segunda-feira, 23 de maio. Um encontro foi marcado com os torcedores rossoneri 18h na Casa MilãoA partir daí, a equipe iniciará um passeio pela cidade em ônibus aberto. Os campeões italianos farão um procissão festiva Que passará pela Piazza Gino Valley, Viale Traiano, Viale Scarambo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via Canova, Viale Milton, Via Molière, Viale Alemagna, Via Paleocaba, Piazal Cadorna, Foro Ponsaparte, Via Cadorna e Piazza Cordusio e Via Orefici e terminará em Praça do Duomo.

Ibra, que chega a Calhanoglu: ‘Manda recado a Hakan’

Ibrahimovic, capitão do ônibus dos rossoneri, dirigiu-se aos torcedores com um grito distante do velado ex-clube Calhanoglu, que escolheu a Inter no verão depois de decidir não renovar com o Milan: “Mande uma mensagem para Hakan”, pediu o sueco aos rossoneri. As pessoas estão loucas nas ruas de Milão.

Duas horas de atraso na mesa

A chegada dos ônibus na Praça da Catedral estava prevista inicialmente para as 20h, mas devido ao ritmo lento da multidão rossonera que acompanhava a viagem, a chegada foi adiada para as 22h, assim como o jantar: das 22h à meia-noite.

Também Berlusconi na festa

Há também Silvio Berlusconi, acompanhado de Adriano Galliani, no Duomo, onde está prestes a chegar o ônibus aberto com o Milan, o novo campeão da Itália. O ex-padroeiro rossonero olha da sacada e dá as boas-vindas aos milhares de torcedores que já lotam a praça desde as primeiras horas da tarde. Berlusconi participará de um jantar com os jogadores e staff do AC Milan após o show.

situação atual

Os ônibus que transportam os jogadores e a comissão técnica do Milan circulam em ritmo acelerado acompanhados por uma multidão de torcedores rossoneri.

REBIC e MAIGNAN com placa Profactory dentro

Como no passado, uma faixa passada pelos torcedores também chegou às mãos dos jogadores do Milan durante este desfile. Desta vez, Mike Minnian e Ante Rebek são os que o mantêm à vista.

Saída de ônibus detectada

Partiram dois ônibus abertos – com dificuldade devido ao número de torcedores – da Casa Milan em direção à Piazza Duomo. Música de fundo do coral Stefano Pioli.

A rosa foi convocada na frente dos fãs todas as vezes

De Ciprian Tatarusanu ao capitão Alessio Romagnoli com o troféu, o campeão italiano Milan desfila todo vermelho diante da Casa Milan na frente de milhares de fãs.

Pioli: “Disseram que éramos fortes porque sem adeptos não entendiam o seguinte…”

Falando diretamente da praça em frente à Casa Milan, o Sr. Biuyi tirou algumas pedrinhas de seus sapatos: “Aqueles que disseram que vamos mais rápido sem você, não entenderam ***”

Ile Vice De Beoli: “Estamos muito felizes”

Giacomo Morelli, deputado Stefano Pioli, comentou: “Estamos vivendo um sonho realizado. Todos os meus colaboradores estão aqui para se alegrar com os torcedores do Milan”.

Bonera: “Uma grande emoção”

“Já experimentei estes sentimentos como jogador, mas é a minha primeira vez na equipa técnica. Agradeço a todos os meus companheiros que tornaram este sonho possível”.

Rota de ônibus detectada