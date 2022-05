WRC – Toyota confirma: Sebastien Ogier vai correr no Safari Rally

Sébastien Ogier Ele vai defender a “coroa” que conquistou há um ano em comício de safári. Depois de muita conversa e adivinhação Toyota finalmente fez a notícia oficial Com um pequeno clipe divulgado nos perfis das redes sociais.

Depois da actuação para esquecer em Portugal Então o campeão mundial vai sentir falta da Sardenha e voltar No início do safáripronto para travar uma batalha Tateou para repetir o sucesso do ano passado.

verifique o sucesso de forma ousadaonde depois de perder muito tempo nas etapas iniciais da corrida por causa de um O amortecedor quebrou, Ogier continuou a ganhar Aproveite os problemas técnicos de Thierry Nouvel.

O safari provavelmente será uma chance de cruzar luvas novamente com seu amigo rival Sebastian Loeb, que deve ser de uma partida M-Sport. Após a incrível final em Monte Carlo O desafio entre os dois Era definitivamente a estrada de terra portuguesa mais esperada, mas depois sabíamos como terminava.

Will Ogier asa Elvin Evans e Kaley Rovanpera, com o finlandês que nestas últimas corridas o imita cada vez mais pela competição, segurança e “o caminho para vencer”. Fique atento também Takamoto KatsutaQue, como de costume, completará o esquadrão japonês. Vamos lembrar como um ano atrás apenas no Safari Taka subiu em um pódio impressionante atrás do vencedor Ogier.

A corrida africana será realizada De 23 a 26 de junho Num ambiente cénico que o distingue.