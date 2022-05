Exclusivo TJ – Giaccherini sobre Pogba: “Estou feliz por ele estar de volta, ele está pronto para o 10º. Ele nem vai começar o torneio com Milinkovic-Savic. Di Maria? Ainda há uma diferença”

A equipe editorial do TuttoJuve.com entrou em contato com o ex-meio-campista da Juventus e atual comentarista do Dazn exclusivamente por telefone. Emmanuel Giaccherinipara falar em profundidade sobre seu ex-companheiro de equipe Paul Pogba e mais:





“Pogback” parece estar se aproximando, o que você acha?





“Ele é uma pessoa bonita, ficaria feliz em tê-lo de volta à Juventus. A única pergunta que me faço é como ele voltará à Juventus, ele é um campeão que já ganhou tudo em nível de clubes e nível nacional. Suas temporadas com Manchester não foram emocionantes, tudo vai depender de sua mentalidade. Ele terá que Paul vai correr e se sacrificar e voltar para o mal certo. E ele terá que sentir essa fome novamente, como quando era um estranho.”





Quando chegou a Turim, era o jovem que queria ser visto aos olhos dos melhores. Agora, porém, ele voltará como referência em um meio-campo que não é o mesmo há muitos anos.





“Sim, concordo. Ele já era alguém de quem não exigia responsabilidades, e hoje está mais maduro e, portanto, vai enfrentá-los de frente. Tem personalidade de sobra, carisma e está apto para ser o ator principal Paul. já não é jovem, dada a sua idade, deveria ser ele a arrastar os outros”.





Ele está pronto para ser um motorista?





“Sim, com certeza. Será um grande golpe para a Juventus”.





E também será o mesmo para o número 10?





“De forma absoluta, ele está pronto para usá-lo novamente. Ele não é Del Piero ou Dybala, mas ele tem a personalidade e o carisma necessários para uma camisa dez que nunca representa uma camisa da Juventus. Ele é o melhor”.





Sr. Alessio nos contou sobre as sessões adicionais com ele, qual é a sua memória com Paul?





“Chegou um pouco legal, assustador por sua altura e corpo. Sabíamos que era uma perspectiva muito boa, poderosa e interessante, mas certamente não esperávamos tamanha explosão. Fiquei impressionado com o caráter e a qualidade daqueles guinchos altos que ele não deixou você roubar a bola. Paul tinha uma facilidade fantástica nos chutes, tanto para as bolas longas quanto para os chutes com os quais ele marcava grandes gols.”





Linha média dois ou três com um polvo?





“Ambos, ele pode ser um goleiro titular ou um meio-campista. Também Merit, que é um jovem bonito, vamos ver o que acontece.”





A Juventus ainda está perseguindo Milinkovic-Savic, ele ou o já mencionado Pogba fará uma grande promoção para este meio-campo.





“Seja um ou outro, você definitivamente não se machuca. Se os dois chegarem, o torneio não começará. A Juventus será uma estrela”.





Outro sonho dos Bianconeri chama-se Angel Di Maria. Ele ainda fará a diferença aos 34 em uma liga tática como a nossa?





“Claro que sim, porque é campeão e tem uma grande vontade de voltar ao jogo. Ainda faltam dois ou três anos em grande nível, a Juve sabe muito bem com quem quer se juntar. A Ligue 1 não é Serie A, mas estamos correndo muito. Ele pode jogar. Grande ala em 4-2-3-1 ou 4-3-3, ele é o cara certo para ajudar.”





Pogba e Di Maria, então você precisa de outros jogadores que estejam prontos?





“Sim, mesmo que outra compra seja o retorno de Chiesa. Ele e Di Maria serão excelentes jogadores para a Juventus que quer voltar a vencer imediatamente. Para mim, um meio-campo é necessário, o cobertor um pouco mais tarde. Adeus Chiellini. Bremer ou Koulibaly? São nomes de um grande clube como a Juventus. O clube não foi o protagonista nesta temporada, se você quer voltar ao topo, precisa de nomes importantes como esses”.





Uma vez que a equipe tenha sido impulsionada por esses grandes nomes, a Juventus pode chegar perto de igualar os rivais que os precederam na classificação?





“Acho que a abordagem que Allegri dará ao time será importante, porque a mentalidade e a maneira de lidar com as partidas é mais importante que o jogador. O Paris Saint-Germain tem grandes campeões como Messi, Neymar e Mbappé, mas eles fizeram não fazê-lo na Liga dos Campeões. “Nós não vamos além da segunda rodada. O campeão facilita tudo, mas no futebol o nome nem sempre vence. É por isso que o grande trabalho caberá a Allegri. Mesmo que ele seja muito prático, ele está interessado em vencer e não importa qual seja o resultado. Partida, mas às vezes a vitória não vinha. Na segunda rodada, para marcar o gol, ele não jogou como o Milan, mas jogou. Ele colocou a defesa no lugar, então ele sempre marcou o gol. “





Agradecemos a Emanuele Giaccherini pela cortesia e disponibilidade durante esta entrevista.