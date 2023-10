Liga dos Campeões – Celtic-Lazio 1-2, boletins: Pedro Jomla, Felipe Anderson expulsos

Lázaro 6: No primeiro tempo tentou avançar, recebendo pouca cooperação de Felipe Anderson. No segundo tempo, pense mais na fase de cobertura. (A partir de 84′ Marosek SV)

Romagnoli 6: Furuhashi perdeu a oportunidade de fazer o gol, mas no final se redimiu com um chute sobre o Palma que foi para a rede.

História 5.5: Sofrendo com os impedimentos de Maeda, o gol do Celtic sai da própria área. Limita-se exclusivamente à fase defensiva, sem avançar.

Luís Alberto 6,5: Ele é claramente o jogador mais técnico dos 22 jogadores em campo. As ideias da Lazio vêm exclusivamente dos seus pés e, no final, Sarri poupa-lhe alguns minutos do ponto de vista do torneio. (De 68′ Guendouzi 6.5: Ele entra como protagonista oferecendo assistência vencedora para Pedro)