Portugal GP 2021: Hamilton invicto em Portimão – Fórmula 1

Lewis hamilton Dominado por Mercedes O GP Portugal O heptacampeão mundial venceu a terceira etapa do F1 World 2021 uma Portimão Antes Max Verstappen (Red Bull) É quando Valtteri Bottas (Mercedes)

Uma viagem um tanto chata experimentou uma Ferrari decepcionante: Charles Leclerc (Vi) Conseguiu somar pontos, ao contrário do companheiro Carlos Sainz Jr. (11 graus).

O terceiro pódio nas últimas quatro corridas disputadas coincide com a usual corrida “intermediária”, que começou bem e continuou com ultrapassagens de Hamilton (na volta 20) e Verstappen (na 37ª).

Valtteri Bottas Triste decepção Imola com primeiro lugar E o terceiro lugar com ponto de bônus Viagem rápida .

O piloto holandês – segundo e quarto no “top 3” consecutivo – fez uma pausa nas boxes para procurar o ponto bônus com a volta mais rápida, mas não foi premiado porque havia cruzado os limites da pista.

no GP del Portogallo Max Verstappen Ele fez o que pôde contra duas Mercedes velozes em uma fileira. Ele começou bem e conseguiu ultrapassar Hamilton na sétima volta antes de dar quatro voltas depois.

O bom quarto lugar coincide com o segundo lugar entre os “cinco primeiros” nas três primeiras rodadas de F1 World 2021 .

Hoje Sergio Perez Foi um ajuste verstappen: o piloto mexicano permaneceu na pista por 52 voltas do mesmo Pneus Na tentativa (malsucedida) de desacelerar Hamilton e ajudar Max a se recuperar.

no GP Portugal A estrela marcou uma vitória, um ponto extra para a volta mais rápida e levou os dois carros ao pódio, superando ainda mais os concorrentes em F1 World 2021 Os motoristas e construtores estão nisso. O que mais você poderia pedir?

O GP Portugal uma Portimão – terceiro nivel F1 World 2021 – Será transmitido em diretamente Isto céu E em Adiado Isto TV8 (Abaixo você encontrará um Balanças de TV)

O Mercedes Tentaria replicar a duplicação obtida no ano passado na Raça Lusitana com a Lewis hamilton e Valtteri Bottas Mas ele terá que lidar com um Red Bull é um Max Verstappen Está em muito bom estado.

F1 2021 – Grande Prêmio de Portugal: O que esperar

anel Portimão – quartel general GP Portugal É um caminho cheio de altos e baixos que leva muito Pneus.

Abaixo você encontrará um arquivo Avaliação A partir de Grande Prêmio de Portugal, O Balanças de TV Isto céu e TV8 Somos nós predição.