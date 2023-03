Os Bianconeri venceram o magnífico Derby della Mole

23h15

Bremer: “Podemos chegar à Liga dos Campeões”

Bremer Ladson: “Estamos nos manifestando na praça Podemos chegar à Liga dos Campeões. Teoricamente, temos 50 pontos, mas temos que pensar jogo a jogo e vencer todos”.

23h10

Juric sobre Radonjic: “Eu não poderia torná-lo um jogador de futebol”

jurídico Para dúzia: “Este dérbi me deixa com muitos pensamentos positivos, mas também pensamentos negativos sobre coisas a melhorar. Estivemos bem no primeiro tempo, houve muitos gols. Tivemos que lidar melhor com isso. Foi difícil no segundo tempo. Estávamos falta.” À devida atenção: Isso mesmo. Não respeitamos nossas entregas, então houve uma derrota. Radonjic? Tem coisas que eu acho difícil de entender. Ele não tem respeito por esse jogo: ele sabia muito bem o que fazer e depois fez coisas diferentes assim que entrou. Tem ideias “Bom, mas não consegui fazer dele um jogador de futebol. Nestes jogos pagamos por isso. Tem de haver sempre atenção e concentração. Neste caso acontece frequentemente que não estamos focados: às vezes as coisas correm bem, outras vezes você paga por isso.” .

23h

Allegri: É de quantos pontos você precisa para a Liga dos Campeões

22h41

90 ‘+6’ – Fim do jogo: Juventus vence dérbi por 4-2!

Seis minutos da prorrogação, o derby do Mall terminou com a Juventus vencendo o Torino por 4–2.

22h40

90′ + 5′ – Richie marcou e advertiu

Richie comete um erro em Keiza E ele foi avisado: ele foi avisado, vai perder a próxima partida entre Torino e Bolonha

22h35

90′ – Entra Bonucci

Inserir Allegri Bonucci no lugar de Bremer, autor de Preto e Branco 3-2. E ao mesmo tempo designa Chevy Seis minutos de recuperação

22h31

86′ – Entra Kane

Nova mudança na Juventus: entra Kane no lugar de Vlahovic

22h29

84′ – Nova substituição do Torino

entradas de jurisprudência Gravelon em vez de Djidji

22h29

84′ – Golo da Juventus validado!

Depois de verificar Var, Chevy regularmente dava a marca a Rabiot

22h27

82 ‘- verifique a regularidade do alvo var

Há uma verificação na colocação Reiniciar marcando o alvo

22h26

81′ – Poker da Juventus assinado por Rabiot!

Juventus assina pôquer: Cobrança de falta de Kostic, a bola chegou aos pés de Rabiot que fez 4 a 2 a poucos passos de distância

22h20

75′ – Jurek está zangado com Radonjic

Explosão Juric contra RadonjicDepois de meia hora de jogo. Para o técnico, o jogador-bomba é o maior responsável pelo gol de Bremer

22h19

74′ – Três mudanças para o Torino

Juric faz três substituições após gol da Juventus: segue em frente Richie, Sek e Voivoda Em um lugar Linetti, Radonjic e Rodriguez

22h16

71′ – Juventus avança com Bremer!

A Juventus marcou o gol de escanteio por 3 a 2! Bremer marcou o terceiro gol da Juventus, que cabeceou na classificação clássica da primeira, com passe de Keiza.

22h15

70′ – Ovação de pé para Pogba

Assim como no aquecimento individual, Pogba foi recebido em campo com uma ovação de pé ao lado de todo o estádio

22h13

68′ – Substituição tripla na Juventus: estreia de Pogba na temporada

Allegri faz três substituições: entra Di Siglio, Pogba e Keiza Em um lugar Cuadrado, Parnecia e Di María

22h13

67′ – Emocionante Cruzamento de Linetti!

O touro não desiste e se aproxima da vantagem: pé esquerdo de Linetti que bate Szcz? sny e você imprime na barra!

22h08

63′ – Toro retoma com Singo

Touro tenta solteiro isso pula Kostik E vai à conclusão: a bola saiu

22h07

61′ – Cuadrado é impreciso

Mais uma cruz Kostik da esquerda, Quadrado Teste de rebote: a bola está fora

22h05

60′ – Rodriguez é cuidadoso

Aí está o primeiro cartão amarelo da partida: alerta Chevy Rodriguez devido a uma falta sobre Cuadrado

22h05

60′ – Primeira substituição do Torino

Juric faz a primeira substituição: vem Radonjic em vez de Karmohautor de First Aim for the Bomb

22h02

57′ – Vlahović serve

Escanteio maria Direcionado para o segundo posto, você chega lá Vlakhovich Mas envia para fora

21:54

49′ – Juventus Kroos

flutuações constantes: Serve Vagioli Vlahović Ele acerta um chute certeiro, mas a bola acerta barra

21:54

49′ – responde o touro

Torino recomeça com Miranchuk Quem tenta com o pé esquerdo: a bola sai

21:52

47′ – Juventus ataca diretamente

Serpentine de Kostic que cruza Vlahović no meio: o avançado da Juventus falha, por um fio de cabelo, o toque da vitória

21:51

46′ – Começa a segunda parte!

Juventus e Torino voltaram a campo, com Chevy iniciando o segundo tempo da partida

21:36

Alex Sandro: “A segunda parte vai ser mais difícil”

Alex Sandro Para dúzia: “É uma honra vestir esta camisa. 300 jogos são muito importantes. Vimos grandes atuações das duas equipes e tenho certeza que o segundo tempo será ainda mais difícil.”

21:34

45’+3′ – Termina a primeira parte: Juventus – Turim 2-2

Um emocionante primeiro tempo termina no derby entre preto, branco e granada. Parte 2-2

21:32

45′ + 1′ – empate imediato para a Juventus!

A loteria vem imediatamente JuventusEscanteio Kostik na cabeça DanielE A bola tocou na trave e cruzou a linha do golApesar da tentativa de Milinkovic de domá-la

21:28

43′ – Duplas de Turim!

Turim retoma a liderança! grande bola de Para você para Snapperia Um toque delicado que não deixa espaço para cismáticos

21:25

39′ – adequado para Touro com Alcinabria

O touro entra furtivamente na Juventus: um passe cruzado Rodriguezchega lá Snapperia cabeça mas Szczesny desvia um pontapé de canto com a ponta dos dedos

21:17

31′ – Vlahović volta

sul forte de Vlakhovich De uma distância: Milinkovitch Paris em duas etapas

21:15

29′ – Aplausos para Pogba

Enviar Allegri pogba Para aquecer: meio-campista Os torcedores da Juventus o aplaudiram Quem não vê a hora de ver o meio-campista francês em campo Pela primeira vez nesta temporada

21:11

25′ – Derby jogado abertamente

Muito Quadrado Diminuir um pouco o ritmo, com as duas equipes ainda se enfrentando em cheio em busca das pistas corretas. O Torino dribla bem, enquanto a Juventus joga mal com uma reviravolta matadora

21:01

16′ – Cuadrado empata no dérbi!

igual vem de Juventus! Cruzando Kostik Da esquerda com a bola vindo Quadrado: O colombiano chuta o primeiro gol e pega a bola atrás de Milinkovic-Savic

20:59

13′ – Di Maria aquece o pé esquerdo

Tentar maria Com o pé esquerdo à distância: uma bola de canto

20:55

9′ – Kostic-Singo acerta, não é pênalti

contato entre Kostic e solteiro Na área da granada, Chiffi aponta para o centro da área e Juventus pensa penaMas o árbitro deu aplausos ao gol

20h48

2′ – Torino à frente!

estrondoso, Turim dirigindo: Após cobrança de escanteio, a bola chega solteiro Quem tenta a cabeça, mas lá está ele na pista Eles o honraram Quem à beira de sacos furtivos

20h46

1′ – titular da Juventus Torino

Começa o jogo Juventus Torino: começa o derby!

20h42

Juventus e Torino em campo!

no campo do Estádio Allianz Juventus e Torino entram para dar vida no Derby Mall

20h35

É o 156º derby entre Juventus e Torino na Serie A

Esta noite é a 156ª partida do Serie A Mall Derby: Os Bianconeri lideram o balanço com 75 vitórias contra 35 granadas – 45 empates completam o quadro.

20h25

Turim não vence na Juventus desde 1995

O último derby foi vencido por Turim Na Juventus, que remonta a 1-2 de 9 de abril de 1995 (autogolo do Maltagliati e bomba de Rizzitelli no golo de Nedo Sonetti contra a equipa de Marcello Lippi); Desde então, em 16 desafios, 11 vitórias para os bianconeri e cinco vitórias.

20h15

Barrenechea, estreia “histórica”

De acordo com Opta, Enzo Barrenechea é o primeiro jogador da Juventus a estrear-se na Serie A a partir de um dérbi Torino numa era de 3 pontos por vitória (desde 1994/95). Em geral, o último jogador a ter sucesso foi ele Franco Simioli Em 2001 com uma granada.

20:00

Derby das massas: a provocação dos ultras negros e brancos

Um banner do Ultras apareceu ontem à noite Juventus endereçado aos apoiadores Turimqualquer Eles decidiram desertar Jogo fora de casa do Allianz. Leia tudo.

19h50

Juventus, estreia no Barentcia

Estreia da Premier League ParniciaMeio-campista favorito Paredes. O jovem alvinegro, nascido em 2001, joga permanentemente na próxima geração. representa Surpresa da noite No line-up escolhido por Allegri.

19h40

Plantéis Oficiais da Juventus Torino

Juventus (3-5-1-1): szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; cuadrado, bean, parencia, raput, costique; Maria Vlakhovich. todos.: Feliz.

Turim (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Djdiji, Shuurs, Good Morning; Djdiji, Shuurs, Bom dia; meu avô, costa, bom dia; Singo, Linetti, Ti, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Snappéria. Todos: Yorick

19h30

O dérbi é disputado entre Juventus e Turim

Cuidado com o dérbi Juventus e Turim, Estava marcada para as 20h45 a 24ª jornada do campeonato italiano da Serie A. Os bianconeri retornam Qualificação para os oitavos-de-final da Liga Europeiaenquanto na liga São três vitórias consecutivas Obtido das forças de Allegri. O treinador encontrou Chiesa e Pogba, que são regularmente convocados. Já o Torino quer que seus “primos” tropecem na tentativa de vencê-los na classificação.

