Partidas de 60 minutos com tempo real: a confirmação chegou

O tempo real fará parte das regras do futebol? Está sendo discutido há algum tempo, e um julgamento real pode vir em breve.

Como será o futebol no futuro? Evoluindo repetidamente em seus primeiros anos, o esporte mais popular do mundo relutou em mudar as regras ao longo do século 20, mudando muito poucas regras famosas. “Leis do Jogo” Foi cunhado pelos membros fundadores da FIFA No distante 1863.

As poucas mudanças que foram feitas desde então sempre foram na direção do espetáculo, com o objetivo de tornar o jogo mais atrativo para manter sua popularidade como está: o ajuste de impedimento em 1923, daí a regra que impedia o goleiro de combinar passes para companheiros de duas mãos.

Agora pode ser a hora de uma mudança que revolucionará todo o futebol. E isso em outros esportes vem funcionando com sucesso há algum tempo. Obviamente estamos falando do tão discutido “tempo de jogo efetivo”, que junto com a proposta de uma Copa do Mundo bienal é uma das mais comentadas nos últimos tempos.

Em tempo real, a experiência de vir a Portugal

Apesar das recentes negações da FIFA, de fato, a Federação Portuguesa de Futebol estaria disposta a tentar a experiência da próxima vez. Taça Revelaçãoum importante torneio juvenil com idade inferior a 23 anos.

As partidas do torneio em questão serão disputadas em dois tempos de 30 minutos, com o cronômetro parando quando a bola não estiver em jogo.

Se será uma evidência formal para uma mudança regulatória dependerá do IFAB (Conselho da Associação Internacional de Futebol) e a possibilidade de aprovação. Mas certamente haverá analistas que verificarão o impacto em tempo real no jogo.

Na verdade, as gerações mais novas são cada vez mais atraídas por realidades como videogames FIFA, onde cadência real e ritmos contínuos são essenciais. Algo inconsistente com o futebol de acordo com o último estudo CIES As principais ligas europeias tiveram uma média de menos de 60 minutos em 90.

Como confirmação adicional da quantidade de mudança nesse significado que deveria pelo menos ser avaliada, os dados da pesquisa Liga Premiada. Aqui é fácil ver como os times que oferecem futebol em geral são considerados mais atrativos (Manchester cidade E a Liverpool) também são os que oferecem jogabilidade mais eficiente em média.

Sem mudar sua natureza, o futebol deve absolutamente tentar não perder a popularidade que ganhou ao longo de sua longa história. E para isso, deve oferecer mais emoção a um público que tem gostos diferentes das gerações anteriores. A experiência portuguesa, neste sentido, pode ser o primeiro passo.