Então Ancelotti sonha com quatorze anos

creme dos sonhos: sonho para Real Madrid Ele agora é um candidato à vitória Liga dos Campeõesqual será a décima quarta na história dos Blancos. Ancelotti deve muito a Benzema Quem provavelmente está passando pelo melhor momento de sua carreira. Sempre marcou muitos gols, mas, com mais de trinta anos, atingiu um estágio de grande maturidade e também se tornou um líder na liderança. Também graças à partida Cristiano RonaldoO atacante francês carregou o peso da pressão nos ombros.

Do Paris Saint-Germain ao Chelsea, mais um trio para contar e lembrar. A munição número 9 completa: dois grandes tiros na cabeça e um astuto. Na área é dominante, e praticamente imparável, pedir a Rudiger e Thiago Silva ou Kimpembe e Marquinhos. Incontrolável, Benzema sempre sabe estar no lugar certo e tem um entendimento extraordinário com seus companheiros. Praticamente inventou dois gols verticais, mas também duas bolas perfeitas Vinícius e Modric. Então oportunismo para explorar o erro de Mendy.



Veja também



Liga dos Campeões

UEFA Champions League: Chelsea – Real Madrid 1-3, hat-trick de Benzema









Veja também



Liga dos Campeões

Real Ancelotti: “Jogou bem com coragem e carácter. Benzema é grande”





Ele também agradeceu a Ancelotti, que o trouxe de volta ao coração do projeto e agradeceu publicamente a Benzema: “Um dos melhores”. O treinador italiano construiu a equipa à sua volta e restaurou a sua confiança. Não só gols, mas também muitas jogadas para ajudar seus companheiros. O francês ajuda a cobrir, apoiar, pegar o time e mostra o caminho. Há um décimo quarto nas cenas, que será o quinto solo de Karim no sonho.