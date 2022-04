Mourinho Bodo Roma: Será um jogo diferente daquele 6-1. Não temos desculpas’

O que é uma mensagem clara e direta? José Mourinho Ele parte, sua equipe e adversários na véspera do Bodo Roma. “6-1 Qual jogo você jogou aqui na fase de grupos? Amanhã será uma corrida completamente diferente da corrida de outubro, em primeiro lugar porque nunca há dois jogos iguais e, em segundo lugar, porque muitos jogadores mudarão a partir desse jogo. O treinador português repetiu a ênfase nos altifalantes na Sky Sports.

Qual é a situação desta partida e como a Roma chega lá?

“Chegamos bem, na primeira divisão, não perdemos em 10 partidas, que junto com as duas partidas contra o Vitesse fazemos 12 jogos seguidos invictos: é uma partida especial, uma eliminação individual. Na fase de grupos contra o Bodo fomos uma experiência ruim. , o pior para mim. Conhecemos a equipe adversária, o ambiente, o estádio e as dificuldades que vamos encontrar: não há desculpas, não quero falar sobre o frio ou o campo ou qualquer outra coisa. Esses dois jogos que temos que ir nas semifinais. Na segunda mão, vamos jogar nas Olimpíadas. As Olimpíadas estão quase acabando. Vamos esquecer o torneio e fazer tudo o que temos para obter um resultado. “

No futebol, há objetivos e sonhos: será que essa equipe conseguirá realizar o sonho de conquistar o título perdido há 14 anos?

“Estamos fazendo tudo o que podemos. Até o jogo de ida contra o Vitesse foi difícil. Jogamos em um estádio muito ruim e vencemos por 1 a 0. Tivemos algumas dificuldades em Roma, mas conseguimos marcar o gol que nos levou a este desafio. Queremos ir até o fim, mas não precisamos.” Ficar aqui pensando que, se passarmos da rodada, podemos jogar contra um time de ponta da Premier League ou um time holandês. não ganhou nenhuma das duas partidas que jogamos. Bodo e isso temos que vencer essas duas corridas.”

Como está Ibrahim? Você se recuperou do seu problema no ombro? Felix pode jogar no ataque?

“Ibrahim se recuperou, os outros estão bem. Você já sabe quem não viajou com a equipe, enquanto todos que fazem parte da primeira mão estão prontos para jogar.”