Ciclismo, Marta Cavalli vence Mont Ventoux

é incomum Marta Cavalli tinha vencido Desafio Mont Ventoux Dénivelé, primeira edição dedicada às mulheres. O piloto da Fdj atacou quando estava a 2 km do cume, praticamente em frente à estela atribuída a Tom Simpson, e alcançou a linha de chegada sob o observatório sozinho, à frente da alemã Clara Koppenburg (Cofidis) por 41″ e 55″ da companheira de equipe Evita Música. Este é o terceiro sucesso da temporada para o jovem de 24 anos de Formigara (Cr) depois de Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Marta Cavalli também se tornou a primeira italiana a vencer o Vento após 22 anos Marco Pantani. Lombard também estará na largada do Giro d’Italia (a partir de 30 de junho) e busca uma classificação após o sexto lugar da primeira divisão do ano passado. O português Robin Guerrero venceu a prova masculina contra o companheiro de equipe Esteban Chaves e o australiano Michael Storer.

Suíça, o regresso de Sagan: a 120ª vitória da sua carreira

Primeira vitória da temporada para Peter SaganO eslovaco derrotou todos na terceira etapa do Tour da Suíça em Grinchen. Atrás do jogador de 32 anos de Zilina, que teve 120 sucessos na carreira, estão o francês Cocard e o norueguês Kristof. Em suas 12 temporadas como profissional desde 2010, Sagan sempre marcou pelo menos uma vez. A última vitória data de 19 de setembro no Grande Prêmio da Eslováquia. Ele também será tricampeão mundial no início do Tour de France. A classificação na Suíça não mudou, com Stephen Williams sempre no topo.